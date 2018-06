Gobierno ta enfatisa cu tur empleado publico mester funciona bon

Den ultimo dia tin hopi speculacion di parti di Mike Eman y su partido di persecucion politico. Ta importante pa enfatisa cu esaki no ta e caso.

Locual si ta e caso ta cu den e temponan dificil aki tin hopi presion riba Gobierno pa percura cu empleadonan publico funciona optimalmente. Empleadonan publico cu no ta funciona, no por sigui wordo paga sin traha.

Gobierno a anuncia caba cu esunnan cu no ta cumpli cu 8 ora di trabou tur dia, no por conta cu pago di salario. Y precisamente den e cuadro aki e retironan di ultimo dianan mester wordo mira. Pasobra un empleado publico cu ta cumpli manera debe ser, no por wordo kita di trabou.

Ta importante pa oponentenan realisa cu e manipulacionnan aki no ta yuda nos pais, cu rumornan asina solamente ta purba di bruha tera. AVP a yena aparato gubernamental cu miles di ambtenaar, y awor coalicion di MEP POR y RED mester soluciona e problema aki. Cu determinacion Gobierno lo atende cu e problemanan cu Gobierno di AVP a causa.

Comments

comments