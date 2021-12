E siman aki den rueda di prensa di Gobierno di Aruba, Prome Minister Evelyn Wever – Croes a duna splicacion detaya di e Conseho di Reino cu a tuma luga diabierna ultimo 17 di december. Di e forma aki reaccionando riba ponencianan di sindicatonan y alabes extende invitacion un bes mas pa sinta na mesa cu otro.

Diabierna 17 di december a tuma luga e Conseho di Reino den cual Hulanda a pospone Aruba su peticion pa sosten di likides. E ta un situacion no agradabel pero ta sigur cu lo sali afo na mesa. Pa Aruba esaki kiermen cu ainda no ta haya e sosten di likidez cu a pidi. Cada luna tin un Conseho di Reino y ta trahando riba e proximo cu ta na januari.

Secretario di Estado sr. Raymond Knops a indica cu tin tres punto cual tin Aruba y Hulanda dividi.

Un di nan ta cu Aruba kier pa stop e cortamento di 12.6% di salario, cual ta un condicion cu Hulanda a pone cu mester corta henter aña 2022 12.6%. Aruba no ta di acuerdo cu esaki.

E di dos punto cu sr. Knops a menciona ta un protocol y loke ta trata sosten financiero, sr. Knops a bisa cu Aruba no kier bay di acuerdo cu locual ta poni riba mesa, cual ta berdad. E protocol aki a wordo treci dilanti fin di luna pasa y e ta trata continuacion di e protocol di 2018 cu ta valido te cu fin di aña aki (2021). Ora cu nan a presenta cu esaki, a pidi pa cera e protocol pa algun luna pendiente e Rijkswet Aruba Financieel Toezicht (RAFT) keda cla. Pasobra e RAFT ta un continuacion di e protocol pero a negocia terminonan nobo den e RAFT. Premier a splica cu nan a indica cu si bay cu e protocol e mester ta sin fecha final pues ‘tot nadere orde’ atrobe. Cual no por pasobra ta ‘bypass’ Parlamento, e ta contra Aruba su constitucion y e no ta realistico tampoco pasobra e contenido ta diferente otro aña. A pone esaki den un carta pa sr. Knops y despues no a tende nada mas acerca e tema. Pues Hulanda no kier un fecha final den e protocol y Aruba si.

E di tres punto cu sr. Knops a bisa ta cu Aruba no a bay di acuerdo cu e texto di e nota di cambio pa e COHO. Segun Prome Minister a indica no tin sentido pa duna aprobacion riba esey si toch no ta haya sosten di likidez, pa e dos motibonan ariba menciona. ‘Contenido di e nota di cambio no ta un problema pa Aruba, pero Aruba kier pa Hulanda tuma nos na serio ora cu bisa Hulanda cu kier stop e recorte di salario.’ Ta uzando esey pa negocia cu nan pa asina por yega toch na un solucion pa por baha e recorte di 12.6%, Prome Minister a bisa.

Pa loke ta e protocol Aruba a propone cu mester tin eind datum, 6 luna of 1 aña, pero no mas cu esey. Ademas Aruba kier pa Hulanda realisa cu si ta bay depende di Hulanda mitar aña mas pa sosten di likidez, ta bira momento cu Hulanda ta bisa pa stop e recorte di salarionan tambe sikiera pa mitar di e aña. Pero nan no kier considera ni mitar di recorte.

POSICION ARUBA,CORSOU Y SINT MAARTEN

Aruba, Corsou y Sint Maarten ta riba un liña cu un posicion fuerte riba esaki. Tur tres Pais a duna di conoce cu no ta aprecia e forma aki cu Hulanda ta purba pa tira yen cos riba mesa ultimo momento pa stroba e progreso cu tin.

INVITACION NA LIDERNAN SINDICAL

Prome Minister ta enfatisa cu Gabinete Wever – Croes ta para pa e trahado y a tuma posicion firme cu Hulanda pasobra kier pa Hulanda permiti gobierno pa duna e trahadonan sikiera parti di nan placa bek. Gobierno ta para na banda di lidernan sindical y kier e mesun cos cu nan. Ta extende invitacion un biaha mas na lidernan sindical pa keda den dialogo y bay na mesa/ comison financiero den cual por trece tur punto padilanti, tur pregunta y pidi tur documento pa por haya tur informacion. Di e forma aki por traha hunto riba sugerencianan, solucionnan y eventual otro opcion.

A cuminsa explora dentro di e prohibicion di Hulanda pa stop e recorte, kico si por haci. Paso aworaki Aruba ta den recuperacion y Aruba ta lantando poco poco, kiermen tin mas espacio. Pesey kier invita sindicatonan pa participa na esaki pa por sali afor hunto. Gobierno kier yega na un solucion.

Comments

comments