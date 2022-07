Manera cu ta conoci, Gobierno di Aruba ya pa algun tempo caba hunto cu Bohama ta trahando riba un swap/cambio di edificio. Esaki ta encera cu Bohama ta haya e edificio bieu di Aduana cu tin den centro di ciudad y a cambio ta construi un edificio nobo pa henter e Cuerpo di Aduana na Barcadera.

Prome Minister Evelyn Wever – Croes ta splica cu esaki ta un proyecto cu ta trahando riba dje ya pa un tempo caba y cu e siman aki a firma un ‘addendum’ na e declaracion di intencion cu tabatin, pa duna Bohama y Pais Aruba 6 luna mas di tempo pa finalisa e detayenan.

IMPORTANTE PA TIN BON BALORISACION

Un bon ‘taxatie’ mester tuma luga di e balor cu e edificio di Aduana tin aworaki den centro di ciudad y tambe su balor den futuro. Prome Minister ta splica cu esaki ta importante pa motibo cu e edificio bieu ta situa na un luga hopi prominente, cu den futuro lo tin un balor hopi mas halto compara cu locual cu e tin awor.

Banda di esaki, mester haci un bon balorisacion di e edificio nobo cu ta bay wordo traha pa Aduana na Barcadera. Pa asina por compara e dos nan hunto y mira si no tin uno cu un balor dimas of di menos.

Si e balor di ambos edificio no ta igual y por ehempel Gobierno duna Bohama un edificio cu tin mas balor compara cu locual cu nan ta traha pa Pais Aruba, eorey tin locual cu ta yama ‘schenking’, pa cual lo mester bay Parlamento. Pero si ta dunando Bohama un edificio cu ta di igual balor cu locual cu nan ta ta bay traha pa Pais Aruba, bo ta den un otro situacion, Prome Minister a splica.

Esaki ta situacion actual di e proceso cu ta tumando luga awo, unda cu a firma pa continua cu e negociacionnan aki pa e siguiente 6 lunanan, pa por tin un mihor bista di e proceso di balor di e edificionan. Consecuentemente lo por informa Parlamento di e situacion (Parlamento a pidi e informacion aki) y pa despues finalisa e acuerdo cu ta bay tin entre Bohama y Pais Aruba, Prome Minister a termina bisando.