Gobierno ta decreta un dia di luto nacional

Diaranson mainta un conferencia di prensa a ser yama pa gabinete Evelyn Wever Croes pa splica cu lo bay pone un dia di luto. Esaki ta relaciona cu e asesinato di e dos criaturanan, segun prome Minister Evelyn Wever Croes.

Prome Minister a manda palabranan di profundo condolencia pa e fayecimento di e dos criaturanan. E noticia duro gobierno a ricibi diamars di parti di minister di husticia. Esaki tabata un noticia cu niun hende no kier a haya, ya cu tabata carga speransa cu toch lo por a haya e criatura na bida. Lamentablemente esaki no ta e caso. Awo e comunidad ta hay’e cu un caso severo, den termino di gobernacion, casi un crisis, unda cu dos hobencito ta perde na bida. .

Como mandatario di e pais aki, ta momento pa para keto y mira kico ta sosodiendo den nos comunidad y kico mester haci pa algo asina no bolbe ripiti. Pero como mama, algo asina ta dalbo mas duro. Como mama, bo mision den bida ta pa proteha bo yiunan, pa nada malo no pasanan. Y un noticia manera esaki ta haci dolor.

Gabinete durante di e ultimo dianan aki, a tuma tempo den fin di siman y den siman pa atende e tema aki cu sumo urgencia, ya cu e ta un tema cu tin hopi hende preocupa.

Prome Minister a gradici Cuerpo Policial, Ministerio Publico, Marina Real, Gobierno di Reino pa e asistencia, e trabao duro cu a wordo haci y cu a trece claridad ariba un termino toch cortico. Awot a keda na nos tur pa procesa e dolor, procesa e sufrimento akinan y tambe pa percura pa algo asina no bolbe ripiti.

Den Conseho di Minister a trata e tema akinan y a yega na cierto conclusion y decision. Ta decreta un dia nacional di luto ariba e dia di entiero di e muchanan. Pakico un dia nacional di luto? Pasobra ta momento cu nos como comunidad, para keto y reflexiona. Y door di declara un dia nacional di luto, e speransa ta cu cada ciudadano lo para keto y reflexiona ariba kico ta sosodiendo. Specialmente con nos kier hiba e pais aki, unda nos kier hiba e pais aki y kico nos por haci pa algo asina bolbe pasa.

Un dia nacional di luto, unda cu ta pidi pa tur departamento di gobierno pone bandera halfstok. Pa den enseñansa nan trata e tema aki di abuso di mucho na scolnan. Pa tur e hobennan cu ta bayendo scol, no lubida e storia aki nunca. Y pa tur esunnan cu ta pasando den algo similar, sinti cu tin hende cu tin oido pa nan dolor y cu tin hende cu ta cla pa yudanan.

Specialmente pa muchanan sinti y realisa cu biba den abuso no ta normal. Cu ora cu bo ta wordo abusa bo tambe por bisa algo of haci algo. un dia nacional di luto cu gobierno kier finalisa cu un caminata silencioso, caminda cu pueblo por bin hunto pa scucha testimonio y scucha reflexionnan, y di eynan haya e forsa y compromiso pa sigui padilanti pa algo asina no ripiti. E detayenan di e caminata silencioso ta wordo elabora ariba dje aworaki, y asina cu tin e detayenan lo comunica esaki na pueblo.

Como gabinete y como comunidad nos tur ta para pa stop abuso di mucha. Nos ta para ariba un liña pa loke ta trata convivencia cu e famianan, convivencia cu henter comunidad. Pero nos kier pa algo mas wordo haci.

Como gobierno a tuma algun decision tambe. A bin ta bisando, no di awo, den un pais caminda cu bo ta weita unda e ultimo añanan tabata mas dirigi ariba e embeyecemento, y e ser humano ta ser lubida. Y e gabinete aki a bisa cu e ser humano ta central. Y awo ta tempo pa pone esaki den practica.

E decision cu a wordo tuma caba, pa yega na e plan coherente pa percura cu algo asina no bolbe sosode ta acapara diferente departamento, manera Ministerio di Asuntonan Social, Ministerio di Enseñansa, Ministerio di Salubridad y Ministerio di Husticia pa mustra cu esaki ta algo importante cu henter e gabinete.