Durante Conferencia di Prensa di Gobierno di Aruba dialuna mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a anuncia cu dialuna, 12 di September, 2022, ta de-escala e fase di crisis y ta bay den fase di rehabilitacion cu lo dura te cu 31 di december di e aña aki. Esaki kiermeen, Prome Minister a indica, cu no ta bay traha mas cu e landsbesluit, e decreto, ni e ‘ministeriele regelingen’ basa riba e ley di calamidad. “Nos ta trek in e landsbesluit desde awe, 12 di September, 2022 den cual a decreta Covid como un crisis.

Prome Minister a enfatisa cu e rehabilitacion ta parti di e crisis. “Pues mi kier ta enfatico cu nos no a recupera ainda 100% pero pa loke nos mester sigui haci, nos no mester haci uzo di e decreto basa riba e ley di calamidad”.

Prome Minister a indica cu ainda tin dos apecto di esaki cu ta preocupante, esta e situacion socio-economico cu e crisis di Covid a ocasiona y e parti di salud mental. Y esaki tin atencion debido di Gobierno.

Prome Minister ta urgi cada cuidadano di pais Aruba pa tene cuenta cu desde awe, Covid ta bira mescos cu otro virus por ehempel bruela. Y e responsabilidad di cuido ta serca cada ciudadano. Gobierno no lo tuma medida mas pa yuda nos pueblo cuida. Esnan cu ta sinti cu nan tin sintoma di Covid, mester tuma nan mes un decision pa acudi na docter di cas cu lo guia e ciudadano den e proceso. “Test, isola y cuarentena no ta obligacion legal mas. Por lo tanto lo no tin control mas tampoco riba ken ta keda paden ora di isolacion of cuarentena.Pero nos ta recomenda si pa si bo ta sinti malo, bo test y si bo ta positivo isola bo mes y pa e famia tambe tene cuenta cu cuarentena”.

Covid a causa hopi perdida y dolor y ainda nos no a caba di recupera di esakinan. Nos ta corda 13 di Maart 2020 ora e prome dos casonan a wordo detecta na Aruba. Dia 16 di Maart nos a cera scol, cera frontera y bin cu toque de queda. Tur esakinan ta cosnan cu nunca antes Aruba a yega di experiencia. Nos por a mira nos cayanan, aeropuerto y hotelnan bashi y un temor grandi den nos comunidad cu kico lo bay pasa y con nos ta bay recupera di esaki.

Sinembargo un biaha mas, Aruba a bin hunto y mustra cu ora nos para hunto nos tin un forsa grandi di resiliencia pa nos bin bek y para riba nos pia. Ya caba na comienso di juni nos a cuminsa habri frontera cu Merca, Hulanda y despues pa cruceronan. Tabata tin hopi presion especialmente riba nos cuido, hospital, cuido intensivo y orden publico pa mantene ordo durante toque de queda etc.

DVG a mustra su cara fuerte y por a atende cu tur e taskforce y tareanan grandi. Nos tabata tin un maneho di test y despues un di vacunacion cu tabata ehemplar pa e region akinan. Esaki ta danki na nos profesionalnan, nos frontliners cu a haci tur esaki posibel.

“Covid tey ainda y ainda nos no ta recupera 100 %. Aruba ta conta riba abo pa abo carga bo responsabilidad pa esaki no bira un crisis mas”. Hunto nos ta rehabilita di e pandema aki y mira riba un futuro prospero y traha pa e bienestar di cada ciudadano”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expersa.