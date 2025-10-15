Diaranson anochi, Gobierno di Aruba a organisa un evento solemn dilanti Bestuurskantoor relaciona cu Dia Internacional di Perdida di Embaraso y Baby.
Riba e dia aki, comunidadnan mundial ta uni pa honra y conmemora tur e bidanan chikito cu a bay demasiado tempran. Dia Internacional di Perdida di Embaraso y Baby ta un momento pa mustra empatia, amor y solidaridad cu tur mayor cu a perde un yiu durante e embaraso of den su prome lunanan di bida.
Pa hopi famia, e perdida di un yiu ta un dolor cu no por describi cu palabra. Ta un duele silencioso cu hopi biaha ta keda den scuridad, pero cu ta merece comprension y respet di nos comunidad. Awe, Gobierno ta invita tur hende pa tuma un momento di refleccion, pa cende un bela y pa uni den e ola di luz mundial, un simbolo di amor, recuerdo y speransa.
Durante di e anochi aki, Minister di Asunto di Reino mr. Gerlien Croes, a expresa forsa na tur esnan cu a pasa den e trauma aki di perde un baby recien naci of cu nan yiu a nace sin bida. “Den varios momento den nos bida nos ta cende luz, tin biaha e ta representa un conmemoracion of celebracion, pero awe principalmente e ta representa e conscientisacion riba e perdida di nos chikitonan”. “E ta un dolor inexplicabel pero e ta tambe un momento pa nos para keto y realisa con importante e proceso traumatico aki ta cu ta afecta un grupo grandi”, Minister Croes a indica.
Prome Minister mr. Mike Eman tambe a hiba palabra y a gradici un persona cerca di su bureau cu tur dia ta yuda esnan vulnerabel, pero como mama tambe a pasa den e trauma aki na momento cu a perde su baby di apenas algun luna di edad. “Tur diahuebs, durante Accion di Bario, mi ta wak e cana bandi mi y cu hopi dedicacion Naomie ta scucha y atende cu un cantidad di problema di otronan. Su yiu Noah, nos no a siña conoce, nos no tabatin e bendicion di por a mire crece, pero pa medio di su mama y su dedicacion, nos a siña ken Noah lo por a bira”, Prome Minister Eman a bisa den su discurso.
“Ta importante pa ora topa cu un persona cu a pasa den e trauma aki, pa extende un brasa di consuelo y apoyo, cu por duna e persona aki e proposito di por yuda otro manera cu Naomie ta haci tur dia”.
E dia aki ta sirbi pa duna forsa na esnan cu a perde un yiu, pa mustra cu nan no ta so, y cu tur por contribui na un ambiente di comprension y sosten. Cada bida, no importa con cortico, ta laga atras un marca profundo den nos curason.
Riba e dia aki, mester por habri e combersacion riba e tema aki, duna oido na esnan cu a pasa den e trauma aki, y crea un comunidad cu ta basa riba amor, respet y speransa.
Na final di e evento solemn, e cende luz biña y blau riba e fachada di Bestuurskantoor pa conmemora e babynan cu no a haya e oportunidad den bida pero tambe pa crea consientisacion riba e importancia pa extende sosten na esnan cu a perde nan baby.