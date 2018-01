Gobierno ta comprometi cu e lucha social

Minister di Asuntonan Social, Sr. Glenbert Croes ta splica con e proceso di e plan di emergencia pa combati e problemanan social na Aruba ta bayendo.

Ta papiando di un inversion di 35 miyon florin extra. Cu e situation financiero cu pais Aruba ta aden, e no ta facil. E lo mester implementa e plan den fase, pa asina focus den loke ta prioridad prome, conforme e profesionalnan den e sector social. Ta papia aki di Departamentonan di gobierno, tur e fundacionnan, tur e organisacionnan no gubernamental, unda cu nan lo tin consensus ariba tur loke mester haci, tocante violencia na cas, violencia contra nos muchanan, violencia contra di nos grandinan. Violencia no ta solamente ora cu haci algo fisicamente contra un hende, pero tambe e negligencia, ora cu ta isola nos grandinan of nos muchanan cu limitacion, e falta di cariño, e falta di atencion. E ta encera hopi cos. Esey ta haci cu e daño social, e daño na e persona, na e mucha, ta bira asina grandi cu ta lanta un mucha cu kisas, ora cu e bira grandi, e ta bira un problema mas grandi pa nos comunidad. Gobierno ta dunando e full atencion, tur hende ta preparando. Gobierno ta na vispera na aprobacion di e presupuesto 2018. E cosnan aki ta costa placa, e ta di vital importancia pa nos pais. Gobierno ta comprometi pa e lucha social aki.

A papia cu Secretario di Estado, Sr. Raymond Knops durante su estadia na Aruba, el a compronde e situacion y el a keda di yuda te unda e por cu su profesionalismo. Esey ta algo di aprecia y minister ta contento cu aworaki na Aruba, tur hende ta realisa. Si no atende cu e muchanan di mas jong, cuminsando di nos babynan, ta di vital importancia pa yuda mayornan. Tin tata y mama cu ta bira mayor sin cu nan sa kico esaki ta encera.

Unabes cu dicidi di trece yiu nan mundo, mester para responsabel pe.

Mas aleu Sr. Glenbert Croes, minister di Asuntonan Social a sigui bisa cu hopi famia a perde nan norma y balornan, structura di famia. Tin hopi casonan di mamanan soltera, muchanan cu ta wordo neglisha. E caso di e dos muchanan a lanta tanto comunidad y gobierno for di soño, realisando cu no por salba futuro di nos muchanan. Esey ta loke gobierno ta comprometi pa haci. Den e presupuesto 2018, tur hende cu ta sperando, kisas, no obstante di situacion financiero dificil, lo mira aumento di inversionnan social, pa asina logra duna nos yiunan un miho futuro. Lo percura pa nober, pa nan tin un hogar. Pa nan mayornan pa nan por mantene nan mes, tin ta biba di bijstand. A trabes di programanan di enseñansa nan lo haya oportunidad di trabao, pa nan haya balor pa soña atrobe, pa tin ambicion atrobe. Pa tin un plan integral, cu pa 4 aña ta tiki.

Realidad ta cu accionnan mester cuminsa cu nan awo, segun minister di Asuntonan Social, Sr. Glenbert Croes.

Comments

comments