Gobierno ta bulldoze e presupuesto supletorio 2018

Parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras a declara cu e no ta contento cu e forma con e presupuesto supletorio a ser trata den Parlamento. Dia 4 di december e presupuesto aki a drenta parlamento, diabierna dia 7 a aproba e preguntanan di parlamentario den reunion di comision central y ya caba dialuna dia 10 di december a yama e reunion publico pa aproba dicho presupuesto. Aki sin a entrega e contestanan di gobierno na Parlamento. Esaki ta un novum cu ministernan ta manda tur cos laat 5 pa 12 y pura pa bay vakantie ni ta contesta preguntanan di parlamentarionan y ta bulldoze tratamento den reunion publico cu sosten di e mes parlamentarionan aki.

“Het kan verkeren” paso esunnan cu a priminti cambio awe ta abusa di nan poder. E gobierno aki ta sinti ariba stoel di parlamento y ta dicidi pa e parlamentarionan cu ta bay na amen di gobierno. Nan ta cana cara abao ehecutando e draaiboek di gobierno.

E gobierno aki di cual e miembronan antes den parlamento cu tabata grita manera alma malo den parlamento awe ta haci net contrario di cual nan tabata grita.

Wyatt-Ras a haci diferente pregunta. Pa loke ta e Interim Begrotingsfonds Sociaal Crisisplan (IBSCA) Raad van Advies a cuestiona e overheveling di e suma di 17 miyon di e Begroting 2018 pa Fondo di Crisisplan. Wyatt-Ras a haci pregunta encuanto di aprobacion di Crisis Plan cu forza retro-activo desde 1 di augustus 2018. Raad van Advies ta cuestiona e “rechtmatigheid” di gastonan cu ya a ser haci pa loke ta trata Crisisplan. Raad ta sugeri pa no haci e overhevelingen.

Wyatt-Ras a trece ademas padilanti cu e no ta mira den e presupuesto cu a ser trata nada di aumento di salario minimo cu gobierno a priminti den campaña ni di rebaho di e edad di pensioen. Ni foe ni fa di esaki.

Wyatt-Ras a puntra ademas cuanto hoben e haya trabou y ki ta knelpunten cu nan. Cuanto casonan di crisis a ser soluciona? Tabata un sorpresa pa tende cu tin un wachtlijst di 2 anja y cu tin crisis. Cuanto di e wachtlijst a ser baha caba?

Wyatt-Ras a ser stroba den su discurso dor di miembronan di fraccion di MEP paso ela bisa cu dor di BBO poder di compra a aumenta. Esaki e parlamentario no ta verzin sino e ta experenci’e ora cu e mes haci su compra y e prijsnan a subi. Tur cos a bira hopi mas caro. Ademas Banco Central a confirma esaki.

Pa loke ta trata AZV por a ser constata cu e cifranan di prognostico di UO AZV ta indica cu pa 2018 lo tin un deficit di 29.2 miyon, cu lo ser cubri dor di gobierno pa medio di e “landsbijdrage”.

Con e control ta riba BAZV. Recientemente tabatin un conferencia tocante Cannabis. Wyatt-Ras a puntra kico tabata e rol di minister di Salubridad den e conferencia. Kico minister di Salubridad ta opina tocante uzo recreativo di Cannabis? Den media social tabatin hopi critica riba un di e oradornan for di Colombia cu lo tin relacion cu FARC. Minister por informa parlamento encuanto di e asunto aki?

