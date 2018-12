Gobierno ta bai soluciona situacion di placa cu Gobierno anterior a kita for di tur pensionadonan

Tin un problema cu pago di pensionadonan y Minister Presidente, Evelyn Wever-Croes e duna di conoce cu el a tuma contacto cu Minister di Finanzas pa haci un investigacion hunto cu APFA pa mira di cuanto placa ta papiando di dje akinan y mira asina con ta bai jega na dje. Segun e conteo pre-eliminar cu APFA a duna cu pa paga e pensionadonan aki locual cu Gobierno anterior a kita for di nan lo costa 14 miyon Florin y e suma aki Gobierno no tin aworakinan. Pero tin un discusion tambe riba e cifranan y Min Pres ta den comunicacion cu varios di e gruponan di pensionadonan y cada uno a haci nan calculonan di nan miembronan y esaki ta nan miembronan so y min pres a mustra cu no por duna un grupo si y un grupo no.

Sinembargo den e cifranan tin un descrepancia cu segun reresentantenan di e pensionadonan no ta cuadra cu realidad. Pero asina mes Min Pres Wever-Croes a pidi minister di Finanzas pa acelera e negosacionnan pa keda cla mas lihe posibel cu e tema aki p’asina haya sa cuanto e suma ta en realidad y kico ta e consecuencianan exactamente di esaki. Pasobra awo e pensionadonan tin 3 aña caba cu Gobierno anterior a kita e derecho aki for di nan y mester mira cuanto lo costa pa paga e 3 añanan ey bek pasobra con cu bai bin e situacion financiero di pais Aruba ta malo. E Gobierno aki tin hopi retonan pa enfrenta y esaki tambe ta un di nan cu ainda no a keda cla cune pasobra ta trata di hopi placa pero Gobierno kier regle bon pa e no ta un problema mas y ora di page ta paga esaki no mester tin discusion mas. Pues pa esaki sosode, lamentablemente Gobierno mester tin tiki mas tempo. Di otro banda, e gruponan di pensionado aki ta bisa cu Gobierno ta tardando pasobra algun siman atras caba nan a sinta cu minister en cuestion y costo di bida ta sigui subi y nan no ta hayando e placa cu nan tin derecho riba dje. Akinan Minister President Wever-Croes a bisa cu e tin esey na mente y defacto Gobierno a logra hisa e pesioen di biehez entrante prome di Januari 2019. E suma ta subi cu 25 Florin pa pensionadonan cu no ta casa y 42 Florin pa pensionadonan cu si ta casa. E reparatie toeslag Gobierno a aumenta tambe na mediano aña 2018 ora cu e introduci e crisis tax y tambe a logra baha e prima di AZV y pa Januari 2019 Gobierno ta premira cu lo aumenta e pensioen y esnan cu ta paga belasting lo conoce un rebaho considerabel. Pues akinan Min Pres Wever-Croes a mustra cu tur hende toch a haya un alivio, pero berdad ta cu Gobierno tin door en door cu e placa di cual e pensionadonan tin derecho riba dje mester wordo paga na nan.

