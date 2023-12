Diahuebs 14 di December mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba, a elabora riba e noticia tragico di un boto transportando personanan for di Venezuela. E siman aki a habri cu e noticia lamentabel aki na unda 4 persona a perde nan bida despues cu e boto a bolter den e lama bruto cerca di nos costanan.

“Mi ta comunica cu nos comunidad awe c’un curason hopi tristo y preocupa. Palabra no por expresa adecuadamente e dolor cu famianan di esnan cu a fayece, ta sinti, specialmente den e dianan aki cu nos ta acercando Pasco. Den nomber di Gobierno di Aruba, mi ta extende mi sentimientonan di condolencia y convivencia na e familiarnan na Venezuela y Aruba di esnan cu a fayece den e tragedia aki”, Prome Minister a expresa.

Prome Minister a remarca cu hopi biaha e personanan cu ta tuma curashi pa subi un boto y crusa lama bruto pa bin nos pais, ta wordo referi como personanan indocumenta of ilegal. Sinembargo e personanan aki cu a fayece, entre nan dos hoben prima, tambe tabata tin mama of tata, y tin cu a laga yiu atras. “Gobierno su departamentonan ta moviendo su resursonan pa atende cu e famianan di e 4 victimanan y alabes ta investigando e caso serio aki y atendiendo cu autoridadnan Venezolano pa evita y tambe asumi nan responsabilidad pa e casonan aki no ripiti”, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a remarca, cu apesar cu Aruba y Venezuela ta mustra hopi cerca di otro, e biahe aki den boto ta sumamente peligroso. Hopi ta e victimanan cu a purba yega Aruba den boto pero no a logra, y e siman aki un biaha mas, 4 persona ta perde nan bida. Prome Minister ta haci un yamada na tur esnan cu ta invita famia y amigonan na Venezuela pa uza e trayecto illegal aki, kisas berdad pa busca un miho futuro, pa no haci esaki mas pa no pone nan bida na peliger.

“Por fabor, pensa dos biaha y stop cu esaki. Autoridadnan ta baha cu man duro riba esnan cu ta sigui pone bida di sernan humano, mama y tata inocente, na peliger. Gobierno so no por bringa esaki. Ban hunto compromete nos mes pa e tragedianan aki no pasa nunca mas”, Prome Minister a enfatisa.

Prome Minister a duna di conoce cu el a tuma contacto cu Consulado di Venezuela na Aruba y Embahada di Hulanda na Venezuela pa expresa sentimentonan di forsa y condolencia na e famianan di esnan cu a perde nan bida. Den e curso di e siguiente dianan, Gobierno lo trece mas informacion di loke cu ta haciendo pa actua cu man duro contra esnan cu ta sigui fomenta y stimula e tipo di tragedianan aki.

Cu e 4 personanan aki cu e perde nan bida den e tragedia aki, por sosega na paz y cu Dios por duna nan sernan keri hopi forsa cu e perdida aki.