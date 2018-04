Gobierno ta anuncia “crisis social” pa hustifica medidanan

Parlamentario drs. Mervin Wyatt-Ras despues di a tuma nota di e presupuesto 2018 y hunto cu su colegnana a manda un cantidad di pregunta pa gobierno segun e deadline cu tabata colga riba cabez di Parlamento. Entre nan encuanto di Asuntonan Social.

E presupuesto di Asuntonan Social y Labor (SZA) ta mustra cu el a subi, sin embargo ora lesa mas leu masbien por nota cu gastonan di e buro di e Minister a subi cu 1.5 miyon en comparacion cu aña 2017. E suma di personal di e buro di Minister a subi cu afl. 927.700, esta casi un miyon. E gastonan di “goederen en diensten” a subi cu mas o menos 60%.

Ta increibel pa constata cu e cantidad di personal di buro di e Minister cu ta anuncia “crisis” social a redobla en comparacion cu e minister anterior, esta di 13 trahado na 2017 pa pa awe 27 trahador na 2018, mientras Ministro Presidente Evelyn Wever-Croes a gaña pueblo cu e lo baha e cantidad di ministernan y su ministerionan lo tin no mas cu 15 trahaduro di buro.

Contrario na e subida grandi di e presupuesto di e buro di Minister e gastonan di e Departamento di Asuntonan Social mes no a subi substancial.

Sra. Wyatt-Ras a tuma nota di e suma di mas o menos afl.7.332.000 cu supuestamente ta destina pa ehecucion di e plan social, sin embargo e suma aki no ta aparece den e presupuesto di e departamento sino riba e pagina di subsidio y ta ser describi como subsidio pa proyecto. Di e suma aki no ta ser specifica pa cual instancianan/entidadnan ni proyectonan/actividadnan e ta bai wordo aloca ni ta describi con lo bai maneha e “projectsubsidie” aki. Esaki ta cuadra cu loke Raad van Advies a remarca encuanto e presupuesto en general.

Minister den su splicacion den presupuesto di e parti social di un solo pagina, ta djis menciona ehecucion di: 1)implementacion di un cuadro social, 2)un crisisrapport titula: Integraal Sociaal Plan 2018-2020 y 3)implementacion di e Integraal Sociaal Plan.

Wyatt-Ras ta haya bon cu a traha un Plan Integral Social. E tin palabra di elogio pa e veld social cu nan experticio. E Plan aki tin hopi parecido na e Plan Integral di Hubentud 2015-2020 cu a ser traha dor di gobierno anterior a base di un investigacion cu UNICEF a haci na Aruba na aña 2011 y 2012 y cu tabata den ehecucion den cooperacion cu tur stakeholdernan social.

Wyatt-Ras ta remarca cu no lo ta husto si cu gobierno ta uza e plan social pa por mitiga efecto di e medida of “crisisheffing” cu lo introduci cu sigur lo conduci na un crisis social.

Contrario na e gobierno anterior Eman II cu a duna nos hendenan cu tin salario minimo un reparatietoeslag, a hisa bijstand, a duna mayornan di bijstand cu tin yiu un schoolkinderentoeslag y a hisa e suma di pensioen banda di tur e proyectonan cu ta bisto, e gobierno aki despues di a tarda 5 luna pa entrega un presupuesto na Parlamento, a aumenta su gastonan pero si kier benta BBO riba lomba di nos pueblo. Esaki lo tin como consecuancia cu prijsnan di productonan lo subi drastico, locual lo haci casi imposible pa nos hendenan cu ta den bijstand of ta biba di un salario minimo sobrevivi. Negoshinan lo cera y lo kita nos hendenan for di trabou, locual ya caba por tuma nota di un paar. Aunke si hisa e repartatietoeslag y bijstand esaki lo no ta suficiente pa esunnan vulnerable por sobrevivi.

Trahadonan den sector social lo haya un cantidad mas grandi clientenan cu lo acudi na e departamento paso nan no por paga nan vivienda, transporte, ni cuentanan mensual dor di cual debenan lo subi y nan lo haya stress y e ora si mester di “crisis-interventie” no pa e 7 miyon pero pa un suma hopi mas halto. Wyatt-Ras ta wanta su curason pa cu nos hendenan, especialmente nos hendenan vulnerable. Ta inhusto cu gobierno si ta hisa cu personal y su gastonan mientras nos pueblo mester bai paga 6% mas riba productonan. Wyatt-Ras ta spera cu e Parlamentarionan den coalicion por mira esaki y cuestiona gobierno riba e inhusticia aki.

