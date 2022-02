Den e dianan aki gobierno ta finalisando modelonan alternativo cu kier ofrece na empleadonan publico y semi publico. Unabes CAFT duna aprobacion na e tres modelonan aki, gobierno lo presenta esakinan na sindicatonan y empladonan publico y semi publico, cu despues lo por scoge cua opcion ta traha mihor pa nan. Te ora cu haya salario completo bek.

Kico kiermen cu esaki?

Manera cu ta conoci empleadonan publico y semi publico ta entregando 12,6% di nan entrada desde 1 mei 2020 na momento cu e pandemia a bati na nos porta. Recientemente, gobierno di Aruba a pidi Hulanda pa e aña aki (2022), cuminsa cu e proceso pa ‘bouw af’ e recorte ey. Pues pa haci e recorte mas chikito te cu e ta bira 0 y tur hende ta haya nan salario completo bek. Despues di e Rijksministerraad cu a tuma luga siman pasa, Prome Minister Wever – Croes a anuncia cu e peticion aki di Aruba a wordo nenga door di Hulanda, pero cu nan ta dispuesto pa sigui papia. Prome Minister a expresa cu lo haci uzo di e oportunidad aki otro siman ora Secretario di Estado Alexandra van Huffelen ta na Aruba. Mester bisa cu durante Rijskministerraad a wordo bisa cu Aruba ta permiti pa desaroya otro tipo di modelo, modelonan alternativo, cual gobierno ta bezig cu ne.

Tres modelonan alternativo

Premier Wever – Croes a duna di conoce cu a traha riba tres modelo cual a presenta na CAFT, pa nan por bisa nos si ta duna nan aprobacion na esaki.

(1) E prome modelo ta un modelo cu ta keda igual manera cu e situacion ta aworaki. (2) E di dos modelo ta encera cu e ambtenaar ta entrega 11.5 dia di vakantie of ATV y a cambio, no ta corta mas e 5% di su salario. Pues tur luna e ta bay cu mas placa cas pero e ta entrega 11.5 dia pa esaki. (3) E di tres modelo ta unpoco diferente, e ambtenaar ta keda cu su salario completo. No ta corta e 5%, e ta sigui entrega mitar di su vakantie uitkering pero ta entrega reparatietoeslag di augustus y najaarstoeslag di november completo y entrega 2 dia di vakantie.

‘E tres modelonan ki ta trahando riba nan y e idea ta pa presenta esaki na tur empleado publico y semi publico pa nan mes por haci nan escogencia.’ Talbes un ambtenaar ta bisa cu e kier pa e recorte keda manera cu e ta, eorey e ta scoge opcion 1. Un otro porta ta pensa cu mas placa mensual den su man ta importante y ta entrega e dianan di vakantie, eorey e por scoge pa modelo number 2. E modelo number 3 ta un combinacion di e otro dosnan caminda cu ta bisa e placa ta importante tur luna, eorey a cambio ta entrega e premie cu mester haya na

