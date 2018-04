Gobierno por cuminsa eherce su vision pa pais Aruba

Pa Gabinete Wever-Croes, un etapa nobo a cuminsa cu e aprobacion di Presupuesto 2018. E prome presupuesto pa e Gobierno aki a conta cu 12 na fabor y 8 voto contra. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a ripiti e palabranan di CFT cu a considera Presupuesto 2018 como e prome paso significativo pa nos soluciona problemanan financiero di nos pais.

Gabinete Wever-Croes a logra baha un deficit di 276 miyon florin te na un suma di 149 miyon cu ainda ta hopi segun e mandatario. Pero mirando tur e compromisonan cu e Gobierno anterior a mara Aruba na dje, Gobierno aki a haci lo posibel pa logra baha e deficit.

Cu e presupuesto aki nos ta pone Aruba bek riba e caminda cu e tabata, e caminda di stabilidad financiero y progreso y bienestar pa tur. Awo pueblo lo cuminsa mira e resultado di trabou intensivo di Gabinete Wever-Croes den e ultimo 5 lunanan:

SOCIAL: Prome Minister ta duna di conoce cu awo cu e presupuesto a wordo aproba, ta bay tin fondonan disponibel pa inverti den e sector social cu ta esun cu a haya mas atencion desde cu Gabinete Wever-Croes a drenta gobernacion mirando cu e tawata esun mas neglisha tambe den e añanan anterior pa e Gobierno di AVP. A prepara un Crisis Plan Social di 17 miyon florin pa inverti den e sector social. Lo busca trahadonan social y ekipa nan pa haci nan trabou y brinda cabes na e problemanan social serio den nos comunidad.

Actualmente tin un lista di espera di 200 mucha cu tin mester di atencion cu urgencia cuanan ta casonan cu ta wordo considera di riesgo. Tin 120 mucha riba e lista cu ta wordo considera como casonan di hopi urgencia, kendenan tin mester di atencion di inmediato hunto cu nan famia pa nada no sali for di man y pa nunca mas e tragedia di november aña pasa ripiti.

NOS HENDENAN SPECIAL: Den e presupuesto tambe tin inclui nos hendenan special. Inclusion na scol, riba mercado laboral, vivienda pasobra nos hendenan special tambe ta conta.

VIVIENDA SOCIAL: Gabinete Wever-Croes e aña aki kier cuminsa cu e proceso pa construi 200 cas social pa famianan cu no tin propio cas y entrada no ta alcansa. Pero di un manera of otro, Gobierno lo provee vivienda social na nos comunidad. Banda di esaki, lo cuminsa midi tereno y otorga tereno pa asina 1000 famia por haya tereno pa construi nan cas. Esaki ta algo cu pa hopi aña no a pasa pasobra terenonan a wordo destina na otro forma y no na esnan cu mas tawata tin mester pa yega na nan propio cas.

SIGURIDAD: Cu e presupuesto aki gobierno por adkiri ekiponan mas moderno pa bringa criminalidad, manera drone, helicopter, radar y auto nobo pa Polis. Tambe un klas nobo pa Polis di 20 alumno lo cuminsa e aña aki.

ENSEÑANSA: Cu e presupuesto aki por inverti den e edificionan decai di algun scol y mes momento inverti den mehora calidad di enseñansa.

ECONOMIA: Gobierno lo enfoca riba identifica e areanan cu mester pone mas atencion pa desaroyo economico y cu ta crea mas cupo di empleo. Turismo, Agricultura y Innovacion ta areanan cu lo trece hopi desaroyo.

SALUBRIDAD: Lo enfoca riba soluciona e problema di BIG, di mediconan cu a studia den region y asina por tin mas dokter pa baha e tempo di espera. Lo atrae mas dokter pa haci e servicio na Eerste Hulp mas rapido.

Prome Minister ta enfatisa cu e proceduranan awo ta cuminsa encamina. Y manera cu Gobernador Alfonso Boekhoudt firma e presupuesto, e fondonan ta bira disponibel y Gobierno por cuminsa eherce su vision.

