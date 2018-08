Gobierno no ta tene piscadonan na cuenta

Sr. Farro ta lamenta cu Gobierno no ta tene e piscadonan na cuenta. E ta mustra cu Parlamentarionan tin nan salarionan sigura tur luna, mientras e piscadonan ta pasa trabou pa haya nan cen. E argumento ta cu si tin placa pa inverti den un Parke Marino, dicon no tin placa pa drecha e piernan cu ta na werki. Pues pa duna atencion na e piscadonan tambe cu ta eherce un di e practicanan cu ta existi desde semper y no perhudica nan.

E piscadonan no a haya ningun rapport di e Parke Marino. Nan ta siguiendo e desaroyonan aki di cerca. Locual nan a haya ta potret di e areanan cu ta mustra cu dos kilometer leu nan no mag di pisca. Sr. Farro ta sinti cu Gobierno ta keda limita e practica di e piscadonan cu ta biba di pesca. Nan tin un reunion programa otro siman diaranson, 15 di Augustus, pa tur e piscadonan y demas ciudadanonan cu ta contra e Parke Marino y recolecta nan firmanan. E reunion lo tuma luga na Piedra Plat Entertainment Center.

Sr. Farro ta sinti cu tur e piscadonan mester uni contra e Parke Marino aki, pero tin cierto di nan cu ta distancia. Sr. Farro tin cuater aña ta den e lucha p’e derechonan di e piscado. E ta spera cu Ministernan Romero y Oduber reacciona riba e situacion aki y te hasta a extende un invitacion pa nan tambe ta presente durante e reunion diaranson otro siman. Minister Oduber a yega di bisa cu el a reuni cu varios piscado, pero sr. Farro no ta na altura di esey.

Despues di ceramento di frontera na Venezuela, e piscadonan a confronta nan mes cu presion di pueblo pa trece mas pisca. Esaki ta un punto cu e piscadonan ta haya problema cun’e y sr. Farro ta haya cu Gobierno mester yuda e piscadonan di tal forma cu nan por sali cada biaha pa pisca y cu no tin obstaculonan constante den caminda cu ta stroba nan trabou.

Tambe nan ta argumenta cu si realisa e Parke Marino, nan tin cu bay pisca mas leu den awanan bruto cu por trece peliger y gasto na e piscadonan. Tambe ta papia di un punto den e rapport cu ta menciona cu tin varios tipo di pisca cu ta protegi cu ta desapareciendo y piscamento ta un factor den esaki. Sr. Farro ta argumenta cu si Gobierno scoge pa prohibi e piscadonan pa eherce nan practica dor di esey, e ora cumpra tur e botonan di e piscadonan, cumpra nan ekipo, y paga e piscadonan un salario mescos cu tur hende y Gobierno por haci locual nan kier si nan no kier tene e piscado na cuenta.