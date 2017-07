Gobierno no ta scucha dokternan di cas

Dokter John Croes, candidato riba lista di MAS, a expresa den un articulo anterior, di ta sumamente preocupa pa loke ta nos sistema di salud na Aruba. Un di su preocupacionnan pa loke ta esaki, ta aparatonan cu nos dokternan di cas por haci uzo di dje, na luga di depende riba un persona specifico of specialista, warda asina tanto tempo pa por haci uzo por ehempel di un electrocardiogram of un echo. Riba e pregunta cu si e return of investment ta valido, dr. Croes cu e tin un contesta facil. Nos mester bay te hospital pa bay wak si tin piedra, of con e baby ta bayendo of si tin un problema di piedra na galblaas, y cu ta tarda asina tanto tempo pa haci un echo? Y e mashinnan no ta caro. Tin trabaonan dermatologico, trabaonan di cirugia. Na Latino America, dr. Croes y algun colega a gradua como ciruhano. Nan por corta un pashent. Nan a asisti prome cu nan a gradua, mester a haci por lo menos 40 pa 50 cirugia bo so y cirugianan grandi. Pero na Aruba e sistema no ta permiti nan traha como ciruhano. Pero den temponan di guerra, nan por traha trankil. Nan a entrena na Colombia, den seronan leu, caminda abo ta e ciruhano general y e cirugano mes ta e asistent y den e caso aki a siña hopi den casonan di emergencia, haci cierto trabaonan cu ta wordo haya na hospital.

Dr. Croes a sigui comenta cu e dokternan tabata y ta uni. Locual ta pasa ta cu e mandatario of mandatarionan no ta compronde kico ta pasando y nan tin mas poder cu e dokternan mes. Hopi biaha dokternan di cas ta tuma cierto decisionnan den nan hunta y a trece dilanti di Gobierno y Gobierno no ta scucha, apesar cu nan tin e mayoria di dokternan di cas, cu a vota pa cierto cosnan, nan no ta acept’e. Eynan mester tin un hende cu por scucha. No unicamente cu ta papia, pero mester siña scucha. Y esey ta e problema cu tin na Aruba, cu nan kier papia, pero no kier scucha. Door di esey, tin un mal comunicacion. No por yega nunca na resolve e problema aki, si no awor a yega e momento cu si wak bon, diferente candidato a bira mas conciente, cu awor aki ta bayendo guerra practicamente. Awor aki tin cu bay cambia e sistema of den bon, of ta cambi’e na malo.