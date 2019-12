Gobierno no ta participa den negociacionnan CITGO y trahadonan

Tocante e deliberacionnan andando entre CITGO y su trahadonan, Gobierno di Aruba ta informa cu esaki ta algo netamente entre CITGO y su trahadonan. CITGO a cera contratonan laboral cu cada empleado separadamente. Ta contratonan individual den cual Gobierno di Aruba no ta participe. E contratonan aki ta cera entre dos partido priva a base di leynan vigente na Aruba. Na momento di disputa por acerca Mediador di Gobierno como instancia oficial di Gobierno. Asina mes, teniendo cuenta cu e trahadonan, Gobierno a haci un esfuerso adicional ora di negocia e Memorandum of Understanding y a exigi di CITGO cu CITGO mester cumpli cu nos leynan y cu su trahadonan. Fuera di exigi pa CITGO cumpli cu su trahadornan, Gobierno a exigi pa CITGO cumpli cu tur e contratistanan y e vendornan cu a duna servicio na CITGO. E contratsita y vendornan ainda ta en espera di nan pago. E espacio cu Gobierno tin pa por haci mas ta limita pa ley. Gobierno a tuma nota di e preocupacion y peticion di algun sindicato cu kier pa Gobierno tuma e trahadonan di CITGO over. Gobierno bao di e circunstancian actual, e presion di Conseho di Ministro di Reino via CAFT, no tin e posibilidad pa tuma ningun trahado over. Ademas CITGO no a cumpli cu su obligacionnan di paga impuesto a base di contrato. Otro sindicato kier pa RdA tuma e trahadonan over. RdA tampoco por haci esey pasobra RdA no tin entrada pa loke ta concerni e refineria ya cu aki tampoco CITGO a cumpli cu su obligacion contractual. Gobierno di Aruba ta buscando un otro operador pa tanto e terminal como e refineria pero no ta asina leu ainda. Ta e operador nobo lo dicidi en cuanto di trahadonan cu e lo tuma den servicio. Den esaki, Gobierno tampoco tin un bos. Apesar di esaki Gobierno lo haci tur loke ta den su alcanse pa e operador nobo duna empleo na mas tanto trahado posibel.

