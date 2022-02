Gobierno di Aruba a manda un carta na sindicatonan SADA, SIMAR, SPA y SEPPA cu referencia na e carta fecha 31 januari 2022 di e Sindicatonan menciona den cual Sindicatonan e.o. ta informa Gobierno cu mirando e hecho cu no ta kita e cortamento den salario di empleadonan publico cu e 12.6%, lo bay over na traha menos ora na un forma ekivalente na e cortamento di 12.6%. Gobierno di Aruba den varios occacion a comunica na Sindicatonan, cu Gobierno ta simpatisa cu e lucha di e Sindicatonan pa cu e recorte di 12.6%. Un di e condicionnan di Hulanda pa Aruba por bin na remarke pa e sosten di likides, ta e recorte pa tempo indifini riba e salario di e empleadonan publico. Aruba ainda ta depende di e sosten di likides aki pa por cumpli cu su obligacionnan. Gobierno a informa Sindicatonan y ta mantene e opcion riba mesa pa duna bek 100% di e salario (pues elimina e 5%) y a cambio empleadonan publico por entrega 13 dia di ATV of entrega un combinacion di dia di ATV y otro compenentenan ekivalente na e 5%, pa asina por sigui cumpli cu e condicion di Hulanda. Gobierno a informa Sindicatonan cu no ta bay di acuerdo cu e solicitud di Sindicatonan pa kita e recorte di 12.6%. Di mes un forma Gobierno ta informa Sindicatonan cu teniendo na cuenta e bienestar general di Aruba y e necesidad pa risibi e sosten di likides, Gobierno no por bay di acuerdo cu e solicitud di Sindicatonan pa bay traha menos ora pa luna, ekivalente na 5% di e salario. Gobierno ta haci un suplica na Sindicatonan pa sigui sinta na mesa di negociacion pa hunto yega na un solucion responsabel na beneficio di empleadonan publico y Aruba en general.

