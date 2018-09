Gobierno no por garantisa OPPA nan pago

Minister di Financia, Sra. mr. Xiomara Maduro a reuni cu OPPA tocante e bashie premie y e gelijkbedrag, pa cual e ta elabora mas.

Na 2014, cu e cambionan a bin den e sistema di pension, OPPA no tabata tin representacion den e reunionnan. Esunnan cu a firma a negocia ariba algo cu gobierno di e tempo ey sin cu tabata tin representacion di pensionadonan. E tempo ey oposicion a trece tur esaki dilanti, pero hopi hende na e momento ey, no a realisa kico ta e consecuencia. Despues e hendenan a realisa esaki nan a sali pa busca nan derecho.

Dia cu e mandatario a reuni cu OPPA ainda e no a haya locual tabata di APFA, ora el a manda pidi e parti financiero, di e pagonan di tur esunnan cu ta wordo perhudica. E ta un suma basta grandi y ta 14 miyon pa cada aña y ta 55 miyon florin lo mester pa cubri esaki aworaki.

Esaki, segun e mandatario, ta un placa cu gobierno no tin. Mas importante ta, cu pa haci esaki posibel, lo mester habri bek e negociacion cu tabata tin di pension. Hunto cun’e lo tin cu habri bek e pensionreglement cu ta valido aworakinan. E ora lo mester bay negocia tur cos bek di nobo y esaki lo tin consecuencia financiero hunto cu nan. E no ta algo cu gobierno por bisa di bay wak for di cual post e ta bay move pa e haci e pagonan.

Pa esaki, a manda pidi conseho for di departamento di Financia y di Directie Wetgeving, y cu OPPA,. unda cu a bin varios cos dilanti cu ta wordo comprendi diferente. Tin algun cos cu no ta cuadra. Por bisa cu pension ta algo complica, segun e mandatario. E situacion manera cu el a bay , gobierno anterior a tuma tur hende haci.

OPPA a bisa di lo bay hues. Esaki ta nan derecho segun mandatario. Si un hues imparcial kier tira un bista ariba dje, ta importante pa e hues constata cu loke a wordo haci cu e pensionadonan a perhudica nan grandemente. Aruba ta den un situacion financiero critico. Y si nan bay hues y nan gana e caso, e reto ta bira con ta bay paga tur e retrasonan.

Di tur manera, di e reunion cu nan tabata tin cu OPPA, nan tabata tin informacion cu nan a haya for di APFA y di nan tambe, caminda cu nan ta bisa cu nan ta bay laga expertonan tambe ta tira bista ariba esaki, si toch por yega na un otro conclusion pa wak con lo por haya pago esaki.

Ora cu OPPA no tabata envolvi den tur e negociacionnan cu a tuma luga y esunnan cu a firma e documentonan aki, nan mester tabata sa cu nan mester a firma algo ariba cabes di e pensionadonan, sin cu nan a bisa algo.

Di nan banda, gobierno ta haci di nan parti pa wak con toch por yega pa por cumpli cu esaki. pero si nan ta bisa di adelanta cu e retonan financiero ta grandi. E mandatario mester haya e base con pa paga. Paso locual cu tin ta, ta un protocol firma den cual a kita e derechonan di e pensionadonan. Si nan wordo paga sin cu tin un base pa esey, e ora e mandatario ta responsabel pa tur e placa ey.; P’esey e mandatario, hunto cu e otro informacion cu el a haya for di OPPA y for di APFA, pa wak kico ta e posibilidad cu tin pa por cumpli cu e pensionadonan.

Gobierno anterior a bin e franchise, nan a baha e parti di aporte cu gobierno tin cu duna den e fondo di pension.

Den un di e articulonan nan a bisa cu ta keda solidario cu e generacion di aworakinan. E pensionado, e duurtetoeslag no ta wordo paga mas cu ta traduci den e pago di gelijkbedrag y bashie premie.

Esaki sigur ta un sla duro pa esunnan cu ta hay’e di cual tin otro protocolnan, cu ta indica nan derecho pa hay’e. Pero e informacion aki, no ta tur cos a bin ariba mesa y no a tene cuenta cu e consehonan. E mandatario kier bay bek cu e informacionnan aki y purba yega na un acuerdo nobo.

Gobierno anterior, door di decisionnan tuma a perde su espacio financiero. Nan a corta tur cos den mita, a pone franchise, a hisa edad di pension y asina a crea espacio financiero pa su mes. Pero awo a sali na cla cu ta e pensionado ta esun cu a sali perhudica. Te asina leu, Sra. mr. Xiomara Ruiz- Maduro, minister di Financia.

