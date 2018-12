Gobierno no a usa placa pa atende su e Plan Crisis Social

Gobierno a presenta den Parlamento un ley di cual nan ta lanta un begrotingfonds temporal p’asina garantisa cu nan por uza fondonan aloca pa atende cu asuntonan social di Aruba. Na momento cu e gobierno a sinta, nan a core grita duro crisis social pa crea un esfera mas negativo posibel pa Aruba. Awo a resulta y Raad van Advies tambe a constata cu si acaso a canta crisis social desde 1 aña pasa, awo ta den December y no a uza e mayoria di e placa poni disponibel pa un crisis.

Ora tin un crisis e ta algo defini, ta algo cu ta mira, ta algo cu mester di intervencion di biaha, Parlamentario di Fraccion di AVP, mr. drs. Arthur Dowers a expresa. A resulta cu no tin un crisis social, pero cu tin diferente desaroyo den pais cu ta necesario pa duna atencion. Esaki ta algo cu ta papiando riba dje den e ultimo 50 aña. Por mira e aumento di droga aunke cu e gobierno aki mes ta stimula e aumento di uzo na Aruba, pero ta mira mas uzo di droga, alcohol, famianan kibra, diferente sistema di famia.

Ta mira hopi cos, manera mayornan ta traha y yiunan ta nan so, hopi cos cu ta crea extra risico den comunidad. Esaki ta cosnan cu nan ta bin ta atende riba dje p’e ultimo añanan, pero e gobierno anterior a percura cu e muchanan por a bin cu un kindertoeslag pa sostene e mayor p’e mucha por bay scol. Tambe a bin cu leerplicht pa garantisa cu tin bista riba e muchanan cu no ta bay scol y por atende cu nan den un forma social. A bin cu un centro ortopedigico grandi nobo, cual ta un facilidad pa varios mucha y e Parlamentario ta spera cu e gobierno aki sigui sostene e centro aki. E gobierno anterior a percura pa bin cu hopi cos pa fortalece e sistema social y garantisa cu pueblo ta desaroya su mes como estado.

Esey no ta nifica cu no tin problema, pasobra e problemanan cu tin awe lo tin nan aki 10 pa 20 aña tambe. Loke mester haci ta cu cada bes ta inventivo, tin cu ta prepara na momento cu un situacion cambia di tal forma cu ta crea risiconan adicional pa comunidad of muchanan. Ta di lamenta cu e gobierno ta pretende di tin crisis y tin algun persona cu tin interes particular den e pensamento particular aki, pero no a haci nada den tur e lunanan aki.

A yega e momento pa ta serio y atende cu e vraagstukken di e pais manera mester ta. Fraccion di AVP a bisa di ta sostene si e fondo bin y ta garantisa cu di un forma menos por ta bureaucracy. Tambe di un forma op periodo mas largo, por keda haci uzo di e placa. Hopi bes den presupuesto di gobierno ta mira cu despues di 8 luna caba no por haci gastonan mas, pero un fondo si ta duna e posibilidad pa keda bay den un periodo di 2 aña largo pa tin un garantia cu e bureaucracy lo no afecta e stroom di placa.

