Diaranson mainta Prome Minister Evelyn Wever-Croes hunto cu Minister di Finansas Xiomara Maduro tabata den Parlamento pa trata e plan fiscal 2023. Durante su discertacion, Prome Minister a splica cu pais Aruba ta den pleno recuperacion. E economia compara cu 2019 a recupera caba cu 97%, turismo ta yegando 100%, “tourism receipts” ta na 106% y desempleo a baha di 8.8% te na 6.5%.

E mandatario a sigui splica cu e crisis di Aruba no a cuminsa na 2020 cu e pandemia pero durante gobernacion di Gabinete Eman cu a redobla e debe na casi 90% den 5 aña sin cu tabata tin un crisis. Durante e prome dos añanan di Gabinete Wever-Croes, Gobierno a logra baha e debe na 70% pero debi na e pandemia esaki a aumenta te na 111% di Aruba su GDP. E debe actualmente ta na 98% di e GDP. Esaki ta e reto cu Aruba tin, un debe di 98% di cual 80% ta e debe di Mike Eman.

Aruba tin un debe actualmente cu mester wordo paga y pa por paga esaki, Gobierno lo mester tuma pasonan firme y cu curashi. Pero esaki no ta e unico motibo pakico lo mester pasa e ley fiscal sino tambe pa cumpli cu e normanan presupuestario a base di e ley di Laft, cu e mesun oposicion a bin cu ne basa riba exigencia di Hulanda y di Caft. Otro motibo ta e urgencia pa drecha e imagen di Aruba riba mercado internacional mas lihe cu ta posibel. Pa e motibo aki, Prome Minister hunto cu Minister di Finansas Xiomara Maduro a presenta den Parlamento e plan fiscal 2023 cu lo ta e caminda pa e solucion pa adresa tur esaki.

Beneficionan di e ley fiscal 2023

Mirando cu oposicion semper ta busca pa den tur cos trece e negativo, ta importante pa subraya e partinan positivo tambe di e ley aki, Prome Minister a expresa. Salario minimo ta bay aumenta na Januari 2023, e suma liber di impuesto ta aumenta na 30 mil florin, esaki kiermeen cu 36 mil persona no ta bay paga “inkomsten belasting” mas. E tarifa di esnan cu ta gana mas di 30 mil florin ta baha cu 2%. Esaki ta esencia di e compensacionnan cu ta wordo duna den e ley aki. Cu esaki 36,161 hende no lo paga impuesto mas. Loke ta companianan local, 8 mil compania na Aruba nan tarifa ta bay baha di 25% pa 22%.

“Mi kier a gradici Minister di Finansas Xiomara Maduro pasobra mi ta admira cu ora e ta busca solucionnan financiero, e no ta busca solucionnan facil. E ta busca solucionnan balansa. Tempo cu Mike Eman tabata Minister President di e pais aki y tabata tin mester di placa e no tabata busca cosnan balansa sino tabata busca cosnan facil. Mike Eman a hisa BBO y a bin cu BAZV sin duna compensacion. Esaki ta e diferencia entre e maneho di e gobierno ey y Gobierno aki. Minister Xiomara Maduro y su ekipo no solamente a busca solucionnan pa trece placa aden pero tambe pa duna compensacion. Tur trahado cu ta traha na Aruba, y tur compania y pensionadonan ta bay paga menos belasting. Esaki ta parti di e plan cu nos ta presenta na Parlamento. P’esey un danki na Minister di Finansas Xiomara Maduro pa haci’e di e forma aki hunto cu su ekipo. E no ta un decision facil pero semper cu nos mester di mas placa, nos ta corda riba e ciudadanonan”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.