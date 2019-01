Gobierno mester ta facilitador pa inversionistanan

Sr. Richard Arends den gobernacion anterior tabata e minister encarga cu economia, y den un entrevista a probecha puntr’e pa su opinion tocante e cifranan economico.

Segun Sr. Arends, e gobierno aki no tin stabilidad economico mientras cu Aruba ta keda den necesidad di inversionnan di afo. No ta solamente compania, pero tambe e inversion cu no tin mas. Tambe e trabaonan, e aspectonan laboral. Tur e companianan cu a cera (41) segun datonan di Kamer van Koophandel, tabata tin empleadonan cu awo no tin trabao mas.

Esaki ta algo cu e fraccion di AVP a bin ta moniterea sigur den e prome simannan di januari. A hiba combersacionnan cu varios comerciante, pa por compronde tambe kico ta e dolornan specifico cu por vocifera esaki. Sr. Arends ta wordo acerca pa comerciantenan, ta purba compronde y ta dunanan un speransanan, of al menos ta purba. Pero di berdad, na momento cu tin un gobierno cu no tin un vision economico y tambe un vision financiero stabiel, ya cu den 6 luna ta bin cu’n crisisheffing, pa despues bira elimina esaki, pa despues bin cu’n sistema di BTW, cual ainda parlamento no a haya nada ainda. Esaki sigur ta preocupante.

Na momento cu tin asina tanto incertidumbre, un comerciante, un inversionista, ta sinta ariba su placa, e no ta gasta nada y esaki ta afecta e economia. Mester duna stabilidad, duna confiansa pa e comerciante, pa e inversionista mester sigui inverti, pro sigui consumi pero tambe por sigui duna hende oportunidad ariba mercado laboral.

Kier plan economico coherente, plan economico pa sigui den loke a laga atras. Ta tap in den e negoshinan mediano y chikito, e small to medium enterprise, ya cu nan ta e weso di lomba di e economia. Bin cu incentivo pa nan, mescos cu gobierno di AVP a haci. Bin cu acceso na capital, amplia acceso na conocemento, pa empresanan mediano y chikito. Dunanan 12% BBO vrij pa aña, niun empresa mediano/chikito por haci algo cu esey. Bin cu proposicionnan serio, invita nan na mesa, bin cu dialogo, sinti kico ta nan necesidad.

Den su periodo como minister di Economia, Sr. Arends a sinta na mesa varios biaha cu empresanan mediano y chikito pa wak con por ahusta e maneho di gobierno, pa por sirbi nan mas cu por. Como gobierno, pa loke ta economia, e ta un conducto pa por habilita un catalisador pa por haci actividadnan economico posibel.

Segun cifranan di camara di comercio, loke mas ta resalta cu di e 41 empresanan cu a cera, 33 NV a cera, y e restonan ta un VVA, un AVV, un VOF. Tambe un ke otro eenmanszaak. Pero 33 NV no ta companianan chikito. Sr. Arends a sigui bisa, cu ta 33 instancia cu tabata contribui na nos economia. Pero cu ta confirma tambe, segun estudionan di Banco Central ‘Business Perceptions’ ta keda baha. Loke e mesun comerciantenan ta indica, ora cu nan forma parti di un encuesta di Banco Central ta cu e pesimismo ta asina grandi, cu empresanan ta cera y ta inverti nan placa un otro caminda. Departamento di Asuntonan Economico a wordo laga cu e toolsnan pa pro haci esaki, pa por habilita esaki. Gobierno den opinion di Sr. Arends, mester ta un facilitador y no stroba, e mester ta hopi mas consecuente pa loke ta trata e aspecto fiscal, e aspecto di impuesto. Akinan gobierno mester dicidi di tuma un decision di kico mester bay haci.

Un comerciante of inversionista ta pone placa den economia ta pa e gana placa. E mester sa ariba termino largo of cortico, kico ta su gastonan. E mester sa con hopi riesgo su inversion tin.

Por ultimo Sr. Richard Arends, di fraccion di AVP a bisa cu nan lo manda pidi presidente di Parlamento pa urgi minister di Asuntonan Economico pa bin splica, manera cu a haci den pasado caba, sin cu a haya oido. Esey ta e parti cu ora di ta den oposicion, e toolnan cu nan tin ta pa manda carta pa gobierno, pa contesta pregunta, of invita minister den un reunion, pa bin splica. Y obviamente, nan no ta haya oido ariba esaki y ta bay den olvido.

AVP ta hibando oposicion no solamente den parlamento pero tambe pafo di esaki. Nan ta haci uzo di tur e plataformanan cu nan tin na nan disposicion. Esaki ta e caso di Reparatie Toeslag, unda cu nan a boga, tanto paden como pafo di parlamento, pa no kita esaki. Pero awo ta keda na gobierno pa splica esaki na CAFt. Esaki no ta para ariba presupuesto, mas bien e ta un gasto incidental y di unda gobierno lo bay saca esaki? Di unda lo bay corta, pa asina bin cu e placa necesario pa paga e Reparatie Toeslag aki.

