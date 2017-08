Gobierno mester scucha conseho di SER riba salario minimo

Via e medionan di comunicacion, Sociaal Ecocomische Raad (SER) a tuma nota di e decision di Gobierno di Aruba pa aumenta e salario minimo entrante 1 di Augustus 2017. Pa verifica locual a sali den medionan di comunicación, SER a bay sondea e documentonan oficial cu ta haci aumento aki posibel cual a resulta di ta e Landsbesluit, houdende algemene maatregelen di 21 di Juli (AB 1989 no. GT 26) (tussentijdse aanpassingen Augustus 2017) y tambe e corespondiente Nota van Toelichting.

Despues di a studia e dos documentonan aki, SER tin cu remarca cu e proceso aki no a cana segun ta stipula den ley.

E proceso di aumento di salario minimo ta ancra den e ley esta e articulo 13 di e Landsverordening Minimumlonen, caminda tin claramente stipula cu Gobierno mester scucha (conseho di) SER prome cu bay over na ahusta/aumenta e salario minimo. Den e caso aki no a drenta ningun peticion pa conseho na SER di Minister di Labor tocante un ahustacion/aumento di e salario minimo entrante 1 di Augustus 2017.

Den e Nota van Toelichting di e Landsbesluit caminda e ahustacion/aumento di e salario minimo a wordo regla, Gobierno ta menciona cu SER a wordo scucha pa medio di e SER-advies “Aanpassing van het minimumloon per 1 Januari 2017” di 2 December 2016. Sinembargo esaki no ta corecto pasobra den e conseho menciona, SER a duna Minister di Labor un conseho ariba un posibel ahustacion/aumento di salario minimo specificamente y exclusivamente entrante 1 di Januari 2017.

Manera ta usual den fin di aña, riba 9 di November 2016 SER a ricibi un peticion di Minister di Labor (fecha dia 1 di November 2016) pa un conseho ariba un posibel ahustacion/aumento di e salario minimo entrante 1 di Januari 2017. SER basando su mes ariba articulo 13 inciso 1 y 2 di e Landsverordening Minimumlonen pero tambe ariba e posibel uso di inciso 3 (aunke Gobierno no a duna “bijzondere omstandigheden” conforme e inciso aki den su peticion na SER di 12 di November 2016, locual si el a duna awo den e Nota van Toelichting) y evaluando esaki cu su investigacion y analisis di e desaroyo y expectativa di (crecemento) economico relevante na y pa Aruba, a duna un conseho negativo tocante un ahustacion/aumento di e salario minimo entrante 1 di Januari 2017.

Por lo pronto SER ta mantene su posicion inicial encuanto e ahustacion/aumento di salario minimo tanten cu e no ricibi un peticion oficial di Minister di Labor. Si esaki sosode SER lo duna un conseho basa ariba e situacion social economico actual.

Mirando cu SER ta di opinion cu e proceso di ahustacion/aumento di salario minimo entrante 1 di Augustus 2017, no a bay segun ley pasobra Gobierno no a scucha (conseho di) SER prome cu a bay over na dicho ahustacion/aumento, SER tin duda ariba e sostenibilidad di esaki.

SER a informa Minister di Labor como tambe Gobernador tocante e situacion aki, mirando cu esaki ta causante di preocupacion y incertidumbre grandi den nos comunidad.