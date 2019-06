Gobierno mester pone hendenan capacita pa dirigi Parke Nacional Arikok

Parke Nacional Aruba durante e ultimo añanan cada biaha tin un otro problema, e cambio di director y di directiva ultimamente. Pero dialuna e trahadonan di Fundacion Parke Arikok a bisa ta basta y a dicidi di pone trabou abou.

Den entrevista cu Sra. Magaly Brito, di SEPPA el a cuminsa na splica cu e aña aki a cuminsa e discusionnan cu e directiva nobo di e Parke. Nan tabata tin tres asunto ariba mesa pa atende. Un di nan ta e Huishoudelijk Reglement, e bezwaar y di tres e negociacion di contracto colectivo pa e trahadonan.

Cierto momento a pone e Huishoudelijk Reglement un banda, pa motibo cu e lista di bezwaar tin prioridad, mirando cu e ta toca salario di trahadonan, ta toca e derecho di e trahadonan, cual nan kier mira porfin pa nan por keda cla. Y esaki a tuma basta tempo, te cu aworaki pa bin ariba dje. T’asina tambe cu despeus di un bay bin di discusionnan basa ariba con e sistema di cu ta calcula e trahadonan di antes con e tabata wordo uza, e sistema di gobierno, cual tambe ta un di acuerdonan, un gran parti di e trahadonan cu tin oranan cu a bay over for di LVV pa Fundacion Parke Arikok. Aworaki ta mira cu si ta e directiva nobo, lo no kier respeta esaki.

Es mas e ta bisa tambe, cu ta pasobra cu gobienro ya no ta haciendo e calculacionnan, sin tene cuenta cu tin foutnan den e bezwaarnan cu a bin ultimamente. Pa SEPPA ta bay pa e hecho cu si bay bek ariba un cantidad di cartanan anterior di tanto e directiva prome, como e director prome, con nan mes tabata mira e situacion di e grupo aki cu a bay den bezwaar, cu e foutnan cu mester wordo coregi, ta e mesun puntonan aki cu SEPPA ta exigi. Pa e foutnan aki wordo coregi, pa asina por mira mas miho con nan situacion tabata ta si e erornan aki no a wordo cometi.

Na mei SEPPA a haya un carta bisa cu no, cu ta para ariba cu e cuenta a caba, segun Sra . Brito. Pero toch ta bay na mesa den un discusion, unda esunnan cu ta representa parke, ta mira e foutnan, y dia 23 di mei a duna hasta un otro proposicion, pero diripiente, un paar di dia despues nan ta bisa cu nan ta bay bek ariba e carta. SEPPA a bisa cu ta basta di discusion na mesa, unda cu SEPPA ta exigi pa cuminsa respeta e condicionnan cu e trahadonan tin derecho ariba dje, y si nan ta para ariba e ponencia di cu ta gobierno no kier haci e evaluacionnan aki, pasobra cu nan ta distancia nan mes for di e fundacionnan, SEPPA ta respeta esaki, pero como dunado di trabou, Fundacion Parke Arikok como dunado di trabou, mester respeta e derecho di e trahadonan.

Pero e trahadonan di e Fundacion Parke Arikok a bisa ta basta y sindicato SEPPA ta apoya e trahadonan aki. Sra. Brito a bisa cu si no tin un sistema di evaluacion ta con ta bay calcula salario den futuro, basa ariba kico y periodiek. Si no por duna claridad ariba esaki, e dia di mañan ta toca otro grupo. Y di dos, si ta asina cu ta bay den discusion na mesa cu’n representante di un directiva, cu no por tene nan mes na palabra, kico ta bay pasa mañan na mesa, ora ta bay discuti e Huishoudelijk Reglement, pero ta con nan por sa si nan por tene nan mes na palabracionnan, y mescos ta bay sigui ariba e discusion di un contracto colectivo.

E minister cu ta representa gobierno a wordo informa y e ta esun cu ta encarga cu Parke, mester por sa cu e eror aki, pero e tin e obligacion di bisa e directiva cu sea nan ta keda mantene na palabracionnan of ta bin cu’n sistema cu ta funciona pa trahadonan na Parke Arikok.

Parke aworaki tin hendenan cu sigur ta capacita y cu ta mira cu nan tin un trayectoria largo y cu por hib’e dilanti, pero no tur hende ariba tur tereno bo sa tur cos. E ora mester busca pa sa y den tur bo decisionnan cu bo ta tuma, percura pa e ta un decision husto.

For di momento cu e bosa cu esun cu bo ta representa, es decir Parke ta mira full un trayecto y sa cu tin erornan cu mester wordo coregi.

No ta pasobra cu ta placa extra cu mester paga e trahadonan, ta bisa cu no ta haci’e mas. Personanan cu ta pone pa dirigi Parke, mester sa kico ta pasando. Pakico e bezwaarnan ta ariba mesa y si nan no por atende, si e minister ta di acuerdo, nan pone hendenan capacita pa dirigi Parke

