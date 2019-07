Gobierno mester defini pa ki tempo lo paga indexering

Empleadonan di gobierno ta bringando pa nan indexering, pero e situacion financiero di gobierno ta keda uno dificil, pa cual ta imposibel pa cumpli cu nan peticion p’aworaki y cu duna nan tempo, pa nan crea espacio pa esaki. Sr. Eduard Maduro, lider di sindicato SADA ta amplia.

A manda un carta pa gobierno riba cual nan a haya contesta. Pero pa sindicato esaki tabata uno onduidelijk, ya cu no a defini e tempo cu nan mester. Si nan bay na e miembronan y bisa cu gobierno a pidi tempo, nan ta puntra di biaha, cuanto tempo. Ta pidi gobierno defini tempo pa nan, pa nan sigui cu e combersacionnan aki.

Indexering no ta mara na tempo, e ta a base di inflacion. Ta door di perde forsa di compra, ta bay pidi gobierno indexering, cu ta un recompensa pa e perdida di poder di compra.

Si pa añanan largo, no tin inflacion, no por bay na e doño di trabou bis’e cu tin inflacion cu nan mester recompensa pa esaki.

Cifranan di CBS ta wordo publica ta indica cu e inflacion lo ta mas hopi cu na 2018. No obstante cual gobierno sinta, nan mester tene cuenta cu inflacion. E ta un cuestion di cu e tabata t’ey y mester a tene cuenta cun’e, y a bisa gobierno esaki. Pero lo bay finaliza e combersacionnan interno pa wak con ta sigui.

Indexering no ta obligatorio, cu no ta algo cu por bay corte cun’e. Pero un bon dunado di trabou, ta wak cu costo di bida ta subi, lo mester recompensa su trahado cu esaki. E ta conta pa sector priva tambe. Tur dunado di trabou mester ta ehempel y duna respet na nan coleganan, cu sector di bida a subi y lo ahusta salario pa recompensa e perdida di forsa di compra.; e no ta conta pa ambtenaar so, ta pa tur hende. Pero SADA como ambtenaar ta bringa pa nan miembronan cu ta ambtenaar. E ta un derecho cu cada ken por bati na porta di nan doño di trabou y asina nan por pidi pa wordo recompensa.

Semper gobierno ta bisa cu no tin placa pa paga indexering y SADA a haya un presentación di Directie Financien, cu ta bisa loke gobierno ta bisa tur ora: cu no tin placa.

Pero segun Sr. Maduro, ta depende con gobierno ta wak e situacion, pero un biaha mas, nan ta expresa e deseo di e miembronan, cu kier wordo recompensa, cu ta vocifera e deseo cu nan tin na su doño di trabou cual ta gobierno.

