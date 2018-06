Gobierno lo no otorga permiso na compania di UBER

Despues cu taxistanan mal rabia a expresa nan malcontento riba e proyecto di UBER cu lo por ta na caminda pa Aruba, Minister di Transporte, Sr. Chris Romero, na su yegada for di exterior, a nenga cu esaki ta berdad. Segun e minister, si tin un peticion haci na e gobierno anterior, su persona no ta na altura di esaki. Pero cerca su persona, na su bureau, niun peticion a drenta. El a enfatisa cu gobierno lo no otorga permiso na niun compania di UBER pa opera na Aruba.

