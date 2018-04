Gobierno lo mustra lealtad na importadonan local di fruta y berdura

Den relacion cu importacion di fruta cu berdura Minister di Asuntonan economico ta den contacto cu importadornan pa keda di acuerdo siendo cu na e momentonan mas dificil nan a yuda pais Aruba y mester cuminsa mustra lealtdad bek. Prome Minister Evelyn Wever Croes ta splica.

Frontera no ta habri ainda den forma normal, unda cu e barconan no a yega. Esaki ta debi cu actualmente lo ta sperando un werk group of comision encarga di traha pa asina por sa kico ta e documentacion cu Venezuela ta expect di Aruba, y tanten cu e palabracion aki no tuma luga gobierno no ta bay viola e convenio.

Tabata tin hopi interes mustrando cu Corsou si a habri su waf caba y despues di tuma contact cu algun autoridad a haya sa cu en berdad no ta asina. Si a yega algun boto di fruta y berdura e.o., pero a informa esakinan, cu nan no por drenta haci negoshi den e forma usual, mirando cu ainda no tin un palabracion cu Venezuela. A duna e barconan aki algun ora pa drecha cierto asuntonan y nan a bay bek.

Pa ultimo Aruba y Corsou ta para den e mesun linea wardando riba e reunion cu mester tuma luga den e comision prome , e ora yega na palabracion pa despues e barconan por bin atrobe.

Minister President, Sra. Evelyne Wever- Croes a haya tambe un copia di e acuerdo cu a wordo firma entre Hulanda y Venezuela aunke no den forma oficial, pero toch nan a cuminsa traha riba esaki.

Comments

comments