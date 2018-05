Gobierno lo keda cobra schoolgeld

Lamentablemente, gobierno mester keda cobra schoolgeld, mirando e situacion financiero dificil cu Aruba ta pasando aden. Sr. Rudy Lampe Minister di Enseñanza ta informa.

Minister Lampe ta sumamente ta consciente cu pueblo di Aruba no ta pasando momentonan facil, unda cu costo di bida halto y pa tal motibo e minister ta compronde e reaccionnan cu tin. Uno, Aruba tin e ley di enseñansa obligatorio, cu ta stipula cu tur mucha tin derecho riba enseñanza y gobierno tin cu percura pa tur mucha haya enseñansa. Pa tal motibo no por tin discriminacion pa e mucha por haya enseñansa. Esey kiermen cu ni pa motibo di su status legal of su status financiero, e por keda sin haya enseñansa.

Si na dado momento e mayornan por comproba cu nan no tin suficiente manera pa por cumpli cu schoolgeld, semper pais Aruba tin e obligacion pasobra ni un mucha por keda sin haya enseñansa pa motibo di falta di placa.

Gobierno ta hinca hopi placa den enseñanza y ta cubri tur e gastonan. Pero ta asina cu ta bezig cu full un studio pa bin cu maneho di un subsidiebeleid riba scolnan y cu e stichting tambe ta bay cu estudio di e normanan unda cu gobierno ta subsidia pa alumno. Esey no a cambia den e ultimo añanan.

Mirando e costo di bida halto cu tin, tin e posibilidad pa reevalua e norma aki, e suma aki cu ta paga pa alumno. Tur esey ta pone cu ainda Ministerio di Educacion ta keda mantene e situacion riba e ultimo añanan tabata andando cu cierto scolnan cu nan stichting ta pidi pa inscripcion di e muchanan. En caso cu e evaluacion final mustra cu gobierno tin cu bay aumenta e subsidio cu ta wordo duna pa alumno, esaki por tin consecuencia riba e schoolgeld.

Awor aki tin aspectonan importante pa realisa, unda cu en berdad un gran parti di e presupuesto practicamente ta bay den e salarionan pa paga na tur e profesionalnan cu ta traha den enseñanza. Di dos ta cu tin di haber cu mantencion atrasa di e infrastructura di e scolnan. Pa hopi añanan e scolnan tin problema di mantencion, ya cu esaki a wordo neglisha pa hopi aña y esaki ta sali hopi mas caro.

Por ripara cu scolnan tambe ta haci un apelacion riba fundraising, riba contribucionnan di e mayornan pa toch cumpli un poco cu e funcionamento di e infrastructura. Pero e origen di esaki ta cu tin mantencion atrasa of abandono pa hopi aña cu e consecuencia y e deterioro di nos instalacionnan.

Pa ultimo Minister ta splica cu esaki ta costa hopi placa anto gobierno actualmente no por cumpli cu e mantencion na corto plaso caminda cu ta keda traha riba un plan mas na largo plaso y contempla bin cu un plan mas integral pa logra esaki.

Comments

comments