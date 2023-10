Durante conferencia di prensa di Gobierno di Aruba diaranson mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a elabora riba e interes di 6.9% cu Hulanda a duna Aruba riba e fiansa haci durante pandemia. Prome Minister a indica cu el a informa Hulanda, cu e interes aki no ta uno cu Aruba a yega di paga den pasado, y cu e ta demasiado halto pa wordo considera un ayudo. “E palabracion tabata cu Hulanda lo fia Aruba e placa na un interes di mercado internacional, cu ta rond di 6%, pero lamentablemente, Hulanda no ta dispuesto pa cambia esaki. Esaki sigur ta un decepcion grandi pa Aruba, mirando cu como pais den Reino, lo spera pa haya un ayudo, y no un interes cu ta igual cu riba mercado internacional”, Prome Minister a expresa.

Otro aspecto decepcionante, segun Prome Minister, ta e hecho cu si Aruba keda cu e porcentahe di 6.9% pa 20 aña, Hulanda lo gana un suma adicional riba e fiansa di 300 miyon florin, cu ta un suma hopi halto pa wordo considera un ayudo na pais Aruba.



Tambe, Prome Minister a splica cu mirando e resultado di e interesnan pa cada pais den Reino, por nota cu no tin igualdad. Si compara Aruba, Corsou y Sint Maarten, por mira cu Sint Maarten a acepta e condicion di regla e asunto di Ennia, y a haya un areglo na un interes di 3.4%. Corsou no a acepta e condicion, y a haya un interes di 5.1%. Aruba tampoco a acepta e condicion di RAFT y a haya 6.9%. “E diferencia aki no tin hustificacion, y ta pone pais Aruba sinti cu den e Reino aki, no tin igualdad”, Prome Minister a expresa.

“Ta importante pa enfatisa si, cu e situacion aki no lo kibra pais Aruba, y cu nos lo sigui padilanti cu e siguiente pasonan pa purba baha e interes aki”, Prome Minister a enfatisa. Un di e trayectonan pa purba baha e interes, ta pa sigui na mesa cu Hulanda, y purba na yega na un solucion hibrido, of pa bay busca riba mercado internacional un interes mas abou. Mientrastanto, mirando e scarcedad di tempo, Gobierno a haye den un posicion cu mester a firma cu Hulanda, aceptando e interes di 6.9%, cu e compromiso pa busca otro solucion cu miho resultado pa pais Aruba.

“Mi mester bisa cu e tempo di negosiacion cu ta tras di lomba, no tabata uno facil. Tambe varios expresionnan incorecto di parti di gobernantenan y Parlamentarionan Hulandes no tabata yuda e situacion. Tabata temponan pisa cu ta tras di lomba, y apesar cu e resultadonan actual ta decepcionante pa pais Aruba, nos lo sigui lucha pa bay dilanti. E interes cu Aruba a haya, compara cu e otro islanan, ta manera un castigo y ta mustra claramente cu no tin igualdad den Reino. Mi ta kere cu Reino por a haci hopi mas pa nos.

Aruba ta pasando den un recuperacion impresionante, y e proyecionnan padilanti tambe ta hopi positivo. Nos sa cu e bienestar y progreso no a yega den tur cas ainda, y pesey nos compromiso ta pa sigui traha y percura pa e progeso aki yega tur caminda. No ta e Gobierno aki a causa e problemanan di e pais aki, pero nos ta comprometi pa soluciona nan. Nos ta kere den den e forsa y resiliencia di nos hendenan, y como pais bendiciona, nos sa cu Aruba lo bay padilanti”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a expresa.