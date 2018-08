Gobierno lo busca un operador pa e fundacion nobo di lotto

Recientemente Sr. Dangui Oduber, minister encarga cu Lotto, reicentemente a anuncia cu nan lo mester lanta un otro fundacion di loteria y Canadian Bank Note lo no opera esaki.

Gobierno lo mester haci un cambio den e ley existente di Loterijenvergunning, pa brind un otro operador e oportunidad pa bay bende lotto pa bira un competidor di lotto. Loke mester haci ta lanta un fundacion pa maneha esaki. Lo mester busca un operador, cual ta preferencia di e mandatario, of lo mester bira uno internacional.

Mester duna esunnan na Aruba, e chens pa maneha esaki pero e decision aki no a wordo tuma ainda, aunke esey ta e intencion. No por sera un acuerdo cu Canadian bank Note, pa motibo cu mayoria entrada ta bay Canada, di e placa genera. Esey ta intencion cu e fundacion lotto nobo aki. E pregunta cu ta bin dilanti ta cu si gobierno gana e caso den bodemprocedure, kico ta bay pasa. E ora ta hayabo cu dos fundacion cu mesun meta y proposito.

Den caso di un fundacion nobo aki, e intencion ta pa crea fondonan necesario pa 1, mantencion di tur facildiad deportivo y di dos consttruccion di facildiad deportivo nobo. Aworaki tin Fundacion Lotto Deporte cu ta manda placa pa Stichting Subsidiecommissie, cu ta distribi e placa bou di diferente federacion deportivo. E otro fundacion FFD (Fundacion Facildiad Deportivo) cual nan tarea ta suppose di ta di mantencion di facilidad, pero den practica e placa no ta yega na e destinacion.

Esaki a bin resulta cu tur e facilidadnan deportivo na Aruba, a wordo afgekeurd ya cu no ta cumpli cu e normanan di CONCACAF. E meta di e fundacion nobo ta pa tin fondo disponibel pa garantisa cu ta mantene tur e facilidadnan deportivo construi.

Segun e mandatario, e Compleho Deportivo Frans Figaroa y Compleho Deportivo Guillermo Prospero Trinidad, cu a wordo afgekeurd. Tur e facilidadnan deportivo ta den mal estado. E unico conclusion cu por yega na dje ta, cu e placa a disparce. Na mes manera cu nos pais a wordo gobierna, na mes manera a dirigi e fundacionnan aki.

No por traha cu e hendenan aki, ya cu no tin transparencia, no tin dunamento di cuenta. Y ora cu ta haya di tipo di cartanan di Canadian Bank Note, esaki ta e motibo cu nan no kier traha cuentanan anual.

Tin scondemento di e placa cu a wordo genera, y esaki ta hopi lamentabel. Ta tristo pa wak con federacionnan deportivo tur dia ta genera placa na e ministerio pa ayudo. Muchanan te ainda ta para den solo, pa genera fondo.

E unico conclusion cu por yega na dje, pa bienestar di deporta y ehecuta e maneho den programa di gobierno, ta e proceso di lanta un fundacion. E escogencia ta keda na e pueblo, nan tin e escogencia. Si e pueblo kier pa e placa bay pa deporte, bo ta aporta door di cumpra na e fundacion aki pa haci e deseo di e deportistanan un realidad.

Na momento cu e fundacion nobo por lanta, e discusion ta bira relacion cu facilidadnan deportivo cu awo ta bou di e fundacion. Pero e mandatario ta sigur di cu gobierno lo gana e caso, ya cu e statuut mes ta duna e minister e poder pa retira e miembronan di e directiva. Y e facilidadnan deportivo lo pasa pa e fundacion nobo, cu tin como meta pa yuda deportistanan. Y e Fundacion Facilidadnan Deportivo lo ta exclusivamente pa mantene y construi facilidadnan deportivo nobo.

