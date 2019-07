Gobierno lo bin cu enseñansa avansa pa nos muchanan special

Pa Gabinete Wever-Croes nos muchanan na Aruba in prioridad, sin laga niun mucha atras. Siman pasa, esaki a wordo demostra tambe momento cu Premier Evelyn Wever-Croes hunto cu Minister di Asuntonan Social, Glenbert Croes a yega na un solucion pa loke ta trata educacion pa nos muchanan special. Na e momentonan aki no tin enseñansa avansa pa nos muchanan special. Despues cu nan haci 16 aña y nan caba Scol Dununman, no tin nada pa nan por sigui despues. Esaki, pa e muchanan cu ya a haya educacion caba, por ta devastador y nan lo bay atras. Y pa Gobierno di Aruba esaki no por.

Gabinete Wever-Croes mirando e importancia pa nos muchanan special sigui haya educacion despues cu nan haci 16 aña, a dicidi di bin cu Enseñansa Special Avansa pa nos muchanan despues cu nan sali for di Scol Dununman. E Enseñansa Special Avansa aki yama VSO; Voortgezet Speciaal Onderwijs pa aña escolar 2020/2021. Pa aña escolar 2019/2020 lo tin un areglo transitorio. Bou di e Crisis Plan Social cu ta cay bou di Minister Glenbert Croes, lo percura pa esaki bin na vigor.

E motibo pa cua esaki VSO aki ta cay bou di Crisis Plan Social ta pasobra Gobierno ta kere cu nos muchanan special ta esnan mas vulnerable den nos sociedad y non mester protege nan y enforsa nan pa nan por para riba nan mesun pia.

Voortgezet Speciaal Onderwijs lo drenta na vigor e aña escolar 2020/2021. Esaki no por cuminsa cu e aña escolar cu ta bin aki pa motibo cu ta rekiri e tempo pa hinca esaki den otro. Pa e aña escolar aki tin un areglo transitorio na unda cu e muchanan cu a caba Scol Dununman aworaki lo haya enseñansa special transitorio pa un aña na CEDES mientras nan ta warda pa cuminsa enseñansa special avansa na aña escolar 2020/2021.

Premier Wever-Croes a duna di conoce cu VSO no ta solamente pa muchanan cu aworaki a caba Scol Dununman pero tambe pa esnan cu ya a caba prome cu e muchanan aki y no tawata tin otro enseñansa pa sigui.

“Cu e VSO aki, nos ta sigur y nos ta confia cu nos ta duna e muchanan special aki un base mas firme cu nan por para riba nan mes. Pasobra nos hendenan special tambe tin derecho y merece miho oportunidadnan den bida. Nos no a yega ainda unda nos kier ta, pero nos ta riba e bon caminda!”, Premier Wever-Croes a enfatisa.

Comments

comments