Gobierno kier sali for di contract cu Citgo sin core riesgo financiero algun

E meta ta pa Aruba sali for di e contract aki sin core algun riesgo financiero

Gobierno di Aruba hunto cu RDA ta den negosacion cu e compania Citgo pa sali for di e contract mas lihe cu ta posibel. Segun e contract firma cu Citgo pa e Gobierno anterior, pa october 2020 Citgo lo mester a inverti suficiente y rehabilita e refineria pa e por ta operacional. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce cu recien Citgo a admiti di no ta posee e fondo pa cumpli cu esaki cu ta duna Gobierno di Aruba e posibilidad pa dos opcion.

E prome opcion ta pa warda october 2020 yega y yama aden un ‘breach of contract’ y bay den corte cu por dura hopi aña. E di dos opcion ta pa evita e perdida di tempo aki den corte y sinta na mesa cu Citgo y purba yega na un areglo pa sali for di e contract aki pa asina Aruba haya e yabi bek di e refineria. Den e negosacionnan cu ta andando, e enfoke ta poni riba e terminal y riba e refineria. E meta ta pa Aruba sali for di e contract aki sin core algun riesgo financiero.

Pa loke ta trata e preocupacionnan cu tin pa cu e situacion di e trahadonan di e refineria, Prome Minister a enfatisa cu e interes primordial di Gobierno di Aruba ta pa garantisa cu tin trabou pa e trahadonan aki. Na momento cu Citgo sali afo y refineria cay bek den man di Gobierno, mester trahadonan pa keda traha eynan. RDA e ora lo percura pa funcionamento di e terminal na unda cu tin mester di trahado pa traha tanto na e terminal como tambe pa mantencion di e refineria. Cu esaki, Gobierno ta cumpli cu e prome fase di e plan pa nos refineria.

Despues lo cuminsa e di dos fase. Manera ya caba despues cu Prome Minister a reuni cu OFAC na Washington na unda a bira conoci cu Citgo no ta sincero cu Aruba, e mandatario a anuncia e plan di Gobierno pa cu e refineria cu ta consisti den tres fase. E di dos fase ta pa busca operadornan cu ta interesa den nos refineria y conberti e refineria den un refineria moderno technologicamente y cu ta cumpli cu exigencianan di medio ambiente. Un refineria cu ta trata su trahadonan bon y ta cumpli pa paga nan. Un refineria cu ta cumpli cu su obligacionnan cu Gobierno.

Prome Minister a indica cu Gobierno ya caba tin un lista di 23 persona kendenan a expresa nan interes den e refineria. Gobierno ta repasando tur e documentonan aki pa mira si en realidad esakinan ta personanan of companianan serio cu di berdad por bira partner den e refineria. Tambe lo habri opcion pa otro interesadonan tambe haya oportunidad pa expresa nan interes. Y e comision encarga lo propone e mihonan pa presenta na Gobierno.

Den caso cu no tin operador interesa y si realmente un refineria lo no por opera mas na Aruba pa cualkier motibo, e ora lo bay pa fase tres. Fase tres ta pa sondea posibilidadnan pa e area di refineria cu por genera desaroyo economico y crea cuponan di trabou.

“Aworaki no por duna informacion di cuanto tempo mas e negosacionnan pa fase un lo dura. Apesar cu negosacionnan ta andando bon, nan ta keda negosacionnan hopi complica teniendo tambe un contract cu hopi detaye cu ta haci cu lo tuma tempo prome cu sali for di un contract asina. Gobierno di Aruba, manera semper, ta tumando su tempo pa sali di e situacion aki bon y mas lihe posibel pa asina continua cu fase dos y ohala cu pronto Aruba por mira un refineria moderno cu lo crece nos economia y crea cuponan di trabou”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

