Gobierno kier empodera tur hefe di departamento pa garantisa integridad den gobierno

Den e reunion den Parlamento dialuna, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a enfatisa cu Gobierno di Aruba ta trahando duro pa empodera tur hefe di departamento pa nan por garantisa integridad den nan departamentonan.

Dia 2 di september di e aña aki a pasa un mocion den Parlamento di cual e dictum ta bisa: “Pa urgi Gobierno pa investiga y entrega keho na Ministerio Publico di tur posibel caso di corupcion andando den tur departamento di gobierno”. E mocion aki a wordo aproba door di Parlamento y Gobierno di Aruba ta tuma esaki hopi na serio, Prome Minister a accentua.

Prome Minister a reitera e compromiso di Gobierno y especialmente esun di su persona, cu e lo bringa corupcion den e gabinete aki. Manera Premier Wever-Croes a menciona anteriormente, cada minister mester carga nan responsabilidad y caminda cu nan mester un extra empuhe, e lo yuda mescos cu el a haci cu e caso di Marisol Lopez-Tromp algun siman pasa.

Prome Minister a duna di conoce cu ainda di bes en cuando ta topa cu practicanan di pasado. Ehempel ta e caso Flamingo. Minister President a bisa lo siguiente: “Mi ta bay ta honesto, mi ta indigna, y mi tin berguensa cu mientras cu nos ta den crisis, cu nos ta trahando asina duro pa rescata nos pais, cu algun hende ta kere cu den e crisis aki ainda por sigui cu practicanan di pasado. Y esey ta duna mi MAS determinacion pa sigui combati corupcion y manda e señal bon cla cu e Gobierno aki no ta acepta e practicanan aki di pasado”.

Prome Minister a declara; “Ami ta para pa INTEGRIDAD tur dia, no solamente ora e cumbini mi politicamente. Y mi ta spera esey di e Parlamento aki tambe.”

Aparte di e casonan obvio di corupcion, a raiz di e mocion, ta bay un carta pa tur departamento subrayando e importancia di integridad, y recordando e hefenan di depto cu nan tambe tin e responsabilidad di ta integro y entrega keho contra cosnan cu no ta cana manera mester ta. Cada hefe di departamento ta wordo pidi pa haci un analisis den nan departamento di e proceduranan cu ta mas susceptible na fraude y raporta na e minister con e ta sigura su mes cu no tin corupcion den su departamento.

Prome Minister a subraya tambe cu pa empleadonan publico of esnan riba contract den servicio di Gobierno tin ley y tin regla (LMA) na caul a ser duna mas enfasis door di Gobeirno y door di Recurso Humano pa e reglanan di integridad cu cada ambtenaar mester actua debidamente.

Tambe ta trahando riba e-Government cu ta e digitalisacion di e procesonan di Gobierno cual ta trece e grado di transparencia evitando asina cosnan obscuro sosode.

“Poco poco mester pone e responsabilidad bek den man di e hefenan di departamento. Gobierno ta bin y gobierno ta bay, pero e hefe tey y ta keda y ta wordo paga pa carga e responsabilidad y ta e mester empodera pa cosnan no bay fout den su departamento”.

Pa por logra e nivel di integridad cu kier logra lo mester bin cambio y cambio no tur ora ta facil. P’esey ta duna training y enfoca riba conscientisacion cu stap nan chikito pa yega e nivel cu ta desea.

“Tempo ami tawata hefe na Inspectie Der Belastingen, Ex MInister Tico Croes di AVP cu tawata e Minister encarga e tempo ey, tawata yama pone presion pa desvia di ley, pa nos baha tarifa di belasting y pa duna tax holiday na cierto hendenan. E tempo ey mi tabata bise cu NO, ley ta ley y si kier algo mester pone riba papel, pa mi bay corte apela. E empoderamento aki ta loke ami kier mira nos hefenan di departamentonan tambe haci. Cu ora un Minister corupto aserca nan, nan bisa NO y no lag’e haci loke e kier haci”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce den e reunion publico di Parlamento diamars.

