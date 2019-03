Gobierno kier caba cu compania local pa faborece uno di afo

Sra. Suzy representante di Cala Romana ta splica e situacion di e cobamento di santo unda e mina ey tin hopi aña y e tereno ta eigendom.

Diabierna ultimo, pa mas o menos 2 or , 2 or y 30, City Inspector, DTI, polis tur a bin anto stop full e operacion di e compania. Por bisa cu nan a wordo para door di CIty Inspector cu ta bin pa haci control. Bisiñanan supuestamente ta keha door di stof, pero e Sra. Suzy ta bisa cu esaki ta parti di Aruba. Tin kehonan cu trucknan ta drenta/sali. E compania a haya control estricto di parti di Bureau City Inspector, tur e dianan aki. Pero diabierna nan a bin cu’n grupo mas grandi y para e operacion completametne. Ni sikiera cu e material cu nan tin den stock, nan no por bende. Aworaki nan ta man na cabes, nan no sa kico ta bay pasa. Actualmente e compania ta operando, pero nan no por traha.

E ley di ROP supuestamente tabata existi caba, segun Sra. Suzy, pero ta awo tin un aña cu nan a bin ta bsa cu Cala Romana ta ariba un ‘groengebied’, siendo cu e propiedad ta eigendom. Ta parce cu no mag di haci nada ariba bo mesun tereno. Gobierno ta biniendo cu yen di puntonan cu no tabata conoci pa e compania.

E ta splica cu nan no ta coba bou di tera. E tereno ta completamente plat, nan no ta cobando buraco ni nada. Ta djis nan ta coba riba tera, unda tin e seronan, mesun nivel di e lama. E machine cu ta laba santo, no ta haci niun zonido, ningun stof no ta lanta, cu por bisa cu e bisiñanan cu ta yega cu mas di 500 m di e compania, tin efecto di dje.

E ‘crusher’, cu ta wordo uza pa mula piedra tampoco ta lanta dje tanto stof ey, y si e stof lanta mes, e no ta bay na e banda unda e habitantenan ta. Tin asina tanto keho contra di nan, cual compania ta existi pa mas di 50 aña y diripiente di un aña pa awo, kier para nan di traha. Ora cu e habitantenan a bin biba eynan, ya caba e compania tabata existi caba. Antes no tabata tin niun keho, awo diripiente a lanta stichting (Conserva Seroe Cristal), pero ariba Seroe Cristal mes tin tur e buggynan, cu ta subi e cero, cantidad di stof cu ta lanta, sushi cu ta wordo laga atras, esey niun hende ta controla.

Cala Romana NV ta un compania local, cu ta ofrece material local, cu ta traha cas sin cu ta haya scheur ni nada di eseynan. Aworaki gobierno ta pushando pa e pueblo di Aruba gasta mas placa, sufri di su saco pasobra cu material ta bay wordo importa y ta e pueblo lo bay sufri di dje.

