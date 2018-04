Gobierno Filipino lo cera isla turistico pa seis luna

MANILA, Filipinas- E isla Boracay, ubica na 300 km zuid di Manila, ta un di e destinonan turistico mas bishita di Filipina. E ta un isla cu awanan transparente y un sinfín di santo fini riba e eWhite Beach, su beach principal. Esaki a pone cu e isla ta posiciona ariba e lista di e atractivonan mas miho di mundo.

Sin embargo, e paraiso aki lo wordo cera pa publico, desde 26 di april proximo. E noticia aki a wordo confirma na comienso di luna pa e vocero presidencial Filipino, Harry Roque.

E vocero ta sigura cu e medida lo ta vigente pa 6 luna pa rehabilita e luga y recupera su awa y entorno natural.

President di Filipinas, Rodrigo Duterte na comienso di februari a declara cu e isla tabata un “desaster” y e enfatisa cu su awa y su beachnan “ta hole malo” pa culpa di e fluho masivo, e evacuacion di desperdicio cu no ta wordo haci na e manera corecto y e mal uzo di e sistema di rioolering.

POr tanto, e obhetivo oficial ta pa modernisa e rioolering cu e meta di evita cu complehonan turistico y otro negoshi ta laganan awa residual direct pa lama.

Na principio, tabata di cera Boracay pa dos luna of den varios fase, pero e departamentonan di Interior, Turismo y Medio Ambiente a recomenda pa realisa un ceramento pa un tempo mas largo, según e corant The Philippine Star.

Roque a confirma cu gobierno lo destina fondonan di yudansa pa e casi 35 mil trahadonan cu lo wordo afecta. Algun calculacion ta indica cu e perdidanan lo por yega 1 biyon dollar.

No obstante, e decision a provoca protestanan di parti di comerciantenan y empleadonan di e sector turistico, cu ta condena e medida lo por conduci na un crisis financiero.

E iniciativa a provoca e descontento den algun sector di gobierno y cierto expertonan ambiental, despues di cu a ña pasa e duna permiso na un compania Chines pa e construccion di un compleho hotelero y un caso na Boracay, na balor di 500 miyon dollar.

Relaciona cu esaki, e senador Filipino Antonio Trillares a manifesta cu e ceramento di e zona no tin nada di haber cu motibonan ambiental y cu e berdadero intencion ta di cuminsa cu e proyecto aki.

Duterte a nenga e acusacion aki y a manifesta cu, despues di e labornan di limpiesa, e isla lo wordo someti na un reforma agrario pa urgi e campesinonan pa reactiva e actividadnan agricola den algun zona.

Fuente: https://www.aljazeera.com

