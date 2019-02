Gobierno: E situacion di Venezuela den e siman aki no a conoce mucho cambio

Prome Minister Evelyn Wever-Croes, na final di siman a duna informacion amplio di e ultimo desaroyonan cu Gobierno di Aruba ta ricibi tocante e situacion di Venezuela cu ta keda preocupante. Di parti di Gobierno, ta sigui tur e desaroyonan di cerca. Prome Minister Evelyn Wever-Croes ta sigura e comunidad di Aruba cu Gobierno di Aruba ta haci e maximo esfuerso pa tene nos comunidad informa pa asina tur hende por ta miho prepara.

E situacion di Venezuela den e siman aki no a conoce mucho cambio. Desde comienso di siman, Hulanda y otro paisnan den Union Europeo a reconoce Juan Guaido como e presidente interino di Venezuela cu e meta pa organisa eleccionnan liber. Banda di e desicionnan aki, e disicion ta pa mantene e laso diplomatico cu e gobierno di Nicolas Maduro. Esaki ta e posicion di 18 pais di Union Europeo.

Riba e speculacionnan di accionnan militar, Prome Minister a enfatisa cu Aruba no ta forma parti di ningun accion militar. Premier Mark Rutte di Hulanda tambe a duna di conoce cu Hulanda lo no participa na accionnan militar. Esaki ta descarta tur rumor, incluso, di oposicion cu recien a informa pueblo uzando un video di un aña atras bisando cu Venezuela lo ataca nos bek si tin accion militar di parti di Reino. Aruba no tin un base militar prepara pa esaki, por lo tanto nos no ta core riesgo tampoco pa Venezuela bin tuma accion militar riba nos. Cu esaki, segun Prome Minister a indica, nos por keda trankil.

E mandatario prinicipal di nos pais a informa tambe tocante accionnan humanitario. Esaki ta un peticion cu un grupo rond di Juan Guaido a haci na diferente pais pidiendo ayudo pa trece cuminda y remedi den Venezuela. Varios paisnan a indica cu nan ta dispuesto pa haci esaki. Pero Hulanda y Colombia a tuma e posicion cu solamente nan ta dispuesto si e regimen di Presidente Maduro permiti nan drenta pa asina evita un confrontacion militar. Gobierno ta sigui e desaroyo aki di cerca pa si bin cambio, pero pa awo aki, no tin niun indicacion cu Aruba lo ta parti di accionnan humanitario pa Venezuela.

Prome Minister a elabora tambe riba loke e efecto cu e situacion di Venezuela tin riba nos refineria. Esaki, Premier Wever-Croes a bisa cu ta trece mas preocupacion ainda pa Gobierno di Aruba cu tawata tin caba. Desde cu e refineria a cera durante e gobierno anterior, nunca el a echt habri bek. Ora cu na augustus 2018 Citgo a informa Gobierno di Aruba cu nan lo haci un inversion di 35 miyon dollar, Gobierno a logra cu algun hende a haya trabou eynan. Sinembargo awo, cu e sanccionnan nobo cu Merca ta pone, cu Citgo no mag di traha mes cu PDVSA, tur loke cu ta di PDVSA tin di wordo saca for di e refineria cu ta algun crudo y empleado di PDVSA. A base di esaki, e refineria ta evaluando y nos compania estatal, RDA ta encarga pa monitoria e situacion y mantene Gobierno informa. E situacion ta di preocacion pa Gabinete Wever-Croes, pasobra cada pan di cada Arubiano cu ta core peliger, ta duna un motibo pa preocupa. Na e momento aki, Gobierno ta monitoria e situacion y no lo desea pa nos yega na e extremo eynan.

Prome Minister Evelyn Wever-Croes enfatisa cu e situacion di Venezuela ta keda igual. Gobierno hunto cu Marina Real, autoridadnan local tanto maritimo como riba tera y cu cooperacion estrecho cu Corsou y Boneiro ta atende cu e tema aki debidamente y asina duna informacion tambe.

Un biaha mas, Prome Minister ta haci un petidion pa pueblo, pa nos tur keda trankil pa asina por tuma e miho desicionnan cu mester tuma. Laga nos sigui e desaroyonan via noticianan oficialmente di Gobierno. Den e fin di siman aki, tambe lo wordo saca hopi noticianan, hopi rumor y voicenotes for di Venezuela.

“Gobierno di Aruba no por haci nada pa e situacion interno di Venezuela. Loke si nos por haci ta uni den oracion y pidi pa e situacion di Venezuela pronto lo resolve na nos pais bisiña”.

