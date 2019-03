Gobierno, DOW y Serlimar a firma acuerdo pa adkiri ekipo pa mihor maneho di desperdicio medico

Diahuebs mainta a tuma lugar un momento hopi special y historico di un proceso cu a inicia un poco mas cu 1 aña pasa. Gobierno di Aruba a acuerdo cual lo conduci cu dentro di cuatro pa cinco luna lo tin ekipo pa deshaci di desperdicio medico y bestia morto entre otro. Gabinete Wever – Croes a pone su dilanti pa pone e ser humano central, como parti di esaki desde inicio di e gobernacion Ministerio di Desaroyo Teritorial, Infrastructura y Medio Ambiente a haci diferente esfuerso pa logra e meta pa Aruba tin un mihor maneho di desperdicio considerando e situacion di dump cu pa hopi aña ta uno antihigienico, peligroso, dañino na nos medio ambiente y contra normanan mundial di salud. Comunidad por mira cu cada bes stapnan grandi ta wordo haci pa logra e meta aki.

Actualmente tin tres destaho publico grandi cu ta tumando luga:

(1) RFP ‘Waste to Energy’, cual ta un sistema pa atende cu desperdicio a traves di un incinerator cual ta produci coriente cu esaki na un forma cu ta menos dañino pa nos medio ambiente compara cu e landfill.

(2) Tambe, tin un proceso andando pa sanea dump Parkietenbos, cual ta den e fase di ‘bid-walk’. Esaki ta un gran noticia pa Aruba pero specialmente pa e bisindario di Parkietenbos cu dentro di algun luna ya no lo mira candela mas den e horizonte. E proceso lo inicia e aña aki y ta spera cu pa dentro di dos aña no mira candela at mas riba Parkietenbos.

(3) E tercer destaho publico cu ta tumando luga ta esun pa e ‘sanitary landfill’ cual lo ta e dump (e dump nobo) cu tincu wordo organisa den un forma strategico, pa atende cu tur locual ta desperdicio peligroso y cual no por procesa atraves di incineration.

Minister Otmar Oduber a splica y a ilustra cu e forma cu aworaki ta atendiendo cu desperdicio manera medicinal ta sosode na un forma hopi iresponsabel. Esaki tin como consecuencia cu na diferente ocasion por haya e desperdicionan (organonan y inyeccionnan) aki tira den mondi of banda di caminda, mescos ta e caso pa animalnan etc. Consecuentemente aña pasa a tuma e decision den Conseho di Minister pa amplia e ‘scope’ pa locual ta mihor maneho di desperdicio y a haya autorisacion pa un incinerator pa atende cu e situacion aki. Banda di cu e incinerator lo por atende cu e situacion menciona, e lo por yuda cu un otro reto tambe cu tin cual ta e ‘sludge’ cual ta resultado di e proceso di DOW/ RWZI cu ta wordo kima den ‘open burner’ contaminando nos medio ambiente. Pues adikiriendo e incinerator aki ta atende cu mas reto cu nos isla y bay mas den direccion di maneho di desperdicio responsabel.

E acuerdo cu a yega na dje entre Gobierno, Serlimar y DOW ta cu, haciendo uzo di 1.8 miyon florin di fondo restante di FDA, conhuntamente cu un inversion di 1.4 miyon florin di Serlimar, por haya e sistema aki cual ta sumamente moderno pa por atende cu e retonan menciona.

Pa conclui Minister Oduber a bisa cu dentro di cuatro pa cinco luna e ekipo lo ta operacional y lo uza e facilidadnan combina caminda cu Gobierno di Aruba atraves di e acuerdo cu a firma ta pone e ekipo den ‘beheer’ di Serlimar y DOW ta cera un contract pa maneho di e sludge. Mester agrega cu banda di e noticia positivo pa nos medio ambiente, lo tin reduccion di costo di 1 miyon florin cu DOW tin pa aña pa deshaci y maneha e sludge.

