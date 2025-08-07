Internacional: Fiscal General Pam Bondi a bisa diahuebs cu Merca awor lo ofrece un recompensa di 50 miyon dollar pa informacion cu lo conduci na detencion di presidente Venezolano Nicolas Maduro.
Den un video publicá riba X, Bondi a acusa Maduro di a usa miembronan di cartel pa trece “droga mortal y violencia den nos pais.”
“E ta un di e traficantenan di droga mas grandi di mundo y un menasa pa nos siguridad nacional. P’esey, nos a redobla su recompensa te na $50 miyon,” el a sigui bisa. “Bou di liderazgo di Presidente Trump, Maduro lo no scapa di husticia y lo wordo teni responsabel pa su crimennan despreciabel.”
Durante su prome periodo, presidente Donald Trump a establece un recompensa di $15 miyon pa informacion ku lo conduci na aresto di Maduro, despues cu su Departamento di Husticia a anuncia acusacionnan di narcoterorismo y otro crimennan contra e presidente Venezolano. Ex presidente Joe Biden a aumente na $25 miyon prome cu el a bandona oficina mas trempan e aña aki.