Gobierno di St. Lucia ta haci un yamada na tur su ciudadanonan den exterior pa registra cu e oficina pa Asuntonan di Diaspora

Departamento di Relacionnan Exterior di Aruba a ricibi un peticion for di Gobierno di St. Lucia pa apoya y yuda distribui un convocatorio na nan ciudadanonan residencia den exterior, esta e diaspora di St. Lucia.

Dr. Jocelyne Clarke-Fletcher, kende a keda apunta como Embahadora pa Asuntonan di Diaspora, tin e tarea pa crea e vinculo entre e ciudadanonan di St. Lucia biba den exterior y e Gobierno di St. Lucia.

Pa medio di un Embahadora dedica na e diáspora di St. Lucia, Gobierno di St. Lucia ta busca pa establece contactonan cu su ciudadanonan residencia den exterior.

Conhuntamente cu e Oficina pa Asuntonan di Diaspora, Embahadora Clarke-Fletcher lo tin como obhetivo pa sigui avansa e esfuersonan di su Gobierno pa busca maneranan pa inclui participacion activo y e inclusion di ciudadanonan den exterior riba topiconan manera desaroyo nacional; mehora e pakete existente diseña pa facilita y stimula regreso pa nan pais; crea mas capacidad den e oficinanan oficial di St. Lucia den exterior pa contact e intercambia cu otro co-ciudadanonan y crea un base di dato di nan habilidad ( skills) y experiencia. Tambe tin plannan pa reenforsa institutonan nacional pa asina nan por yuda den nan rol pa facilita e yamada na e diaspora.

Tur ciudadano y /of descendiente di St. Lucia residencia na Aruba cu ta interesa den forma parti di e proyecto aki y ta desea di haya mas informacion, por bay riba e siguiente link: http://www.govt.lc/news/government-keeps-diaspora-interests-at-heart Tambe por tuma contacto directamente cu: Ms. Jannike Myers

Programme Assistant II to the Ambassador, Diaspora Affairs

Office of the Prime Minister

Greaham Louisy Building

Waterfront, Castries

Tel: 758 468-2177

[email protected]

