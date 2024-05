Miembro di parlamento, Kevin Maingrette, di e partido Nation Opportunity Wealth (NOW), a retira su sosten n’e coalicion di gobierno actual, lidera pa Luc Mercelina na Sint Maarten. Maingrette a opta pa un colaboracion cu e partido United People’s (UP) y na National Alliance (NA), cu e obhetivo di forma un coalicion mas stabiel. E noticia aki a keda conoci awe a traves di un comunicado di prensa.



Maingrette a destaca su preocupacionnan riba e instabilidad prolonga, e falta di liderazgo efectivo y e falta di transparencia dentro di e coalicion actual. “Despues di hopi contemplacion y reflexion profundo, mi a dicidi di retira mi sosten n’e coalicion actual,” Maingrette a afirma.

11 di januari

E coalicion actual, consisti pa United Resilient St. Maarten Movement (URSM), Partido Democratico (DP), e Partido pa Progreso (PFP) y NOW, a forma despues di e eleccion di dia 11 di januari 2024. Sinembargo, a tuma mas di cuater luna pa forma un Conseho di Minister y e formado no a logra sigura dos posicion ministerial p’e candidatonan di NOW y PFP.



Maingrette a critica e falta di liderazgo, dialogo transparente y cooperacion efectivo dentro di e coalicion.

“E ausencia di bon liderazgo y e incapacidad di promove un cooperacion efectivo, a contribui n’e trancamento actual,” el a declara. “Como miembro di parlamento, mi mester priorisa e interesnan di e poblacion di Sint Maarten.”

Eleccion nobo

E decision di Maingrette ta orienta pa evita un ciclo electoral nobo, cu segun e, lo instabilisa e nacion ainda mas. Door di colabora cu UP y NA, ta kere cu por forma un gobierno mas stabiel y efectivo.

“Mi decision ta motiva p’e deseo di mira nos pais prospera y restaura e confiansa di nos ciudadanonan den nan lidernan,” Maingrette a subraya.