Gobierno di Corsou ta introduci cedula nobo cu propio identidad

Minister encarga cu maneho di Gobernacion, Planificacion y Servicio Publico a ricibi e prome ehemplar di e cedula nobo. E cedula nobo, despues di 11 aña cu Corsou a bira un pais autonomo den Reino, awor lo carga e nomber di e pais y su escudo. Ademas e cedula nobo ta posee e asina yamá “Machine Readable Zone” cu ta un banchi cu informacion codifica riba e tarheta for di cua electronicamente por lesa e informacion di e portado. Dor di esaki, den futuro cercano, ta bira posibel pa biaha pa e islanan di ex Antia Hulandes uzando e cedula. Mientrastanto Departamento di Asuntonan Publico ta encurasha ciudadanonan pa sigui uza nan cedula actual. Personanan cu mester aplica pa un cedula nobo of di cua nan cedula a caduca, lo ricibi e version nobo di e cedula.

Minister Martina, durante su discurso na e entrega di e prome ehemplar di e cedula, a bisa: “Awe, 11 aña despues cu nos a bira Pais Independiente den Reino, Corsou ta introduci su cedula cu nos propio identificacion. Aparte di e aspecto emocional importante akí, e cedula nobo tin beneficio practico na momento cu nos biaha pa nos islanan ruman di ex Antia Hulandes.”

Un historial breve di e cedula

Na aña 1965 a introduci un tarheta di identidad pa ciudadanonan di Antia Hulandes. Riba 23 di Mei 2002 a introduci e cedula cu tamaño di un tarheta di credito. Na mes momento a ahusta e periodo di validez pa 5 aña en bes di 10 aña. Ademas, prome cu e tempo ey, e ciudadano mester a bini cu su mes pasfoto na momento cu mester a laga traha su cedula. Ora a introduci e cedula nobo, e parti ei a keda adapta. Kranshi mes a cuminsa saca e potret.

Riba 26 di juli 2021 a bolbe dal un paso importante pa loke ta trata desaroyo di tarheta di identificacion. E tarheta ta carga nomber y identificacion di Corsou. E cedula ta contene e film holografico, mescos cu ta e caso pa e tarheta di rijbewijs actual. Un adelanto mas ta e informacion patras di e carchi (e asina yama MRZ). Esaki ta brinda e posibilidad pa lesa e informacion di e ciudadano electronicamente ora esaki ta biaha entre Corsou, Aruba, Boneiro y Isla’riba. Un di e motibonan cu a opta pa ahusta e diseño di e cedula y no introduci un diseño completamente nobo, ta cu implementa un ahuste den e diseño tabata hopi menos costoso.

Reemplaso di cedula

For di awor tur ciudadano cu mester ricibi un cedula lo ricibi e version nobo. Esaki ta conta tambe pa personanan cu mester reemplasa nan cedula. Sinembargo, ta pidi un-i-tur pa sigui uza nan cedula actual si esaki no a caduca y reemplaso no ta necesario. Cada ciudadano lo ricibi e cedula nobo na momento cu e cedula actual caduca y ta necesario pa reemplasa e cedula cu esun nobo. Un-i-tur por sigui traha cita a traves di Bentana di Informacion of sita.gobièrnu.cw pa aplica pa un cedula nobo y reemplasa e cedula cu a caduca.

