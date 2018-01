Gobierno di Corsou a traha a base di dato relaciona y no ariba loke ta parce

Relaciona cu e medida tuma door di presidente di Venezuela, Nicolas Maduro pa cera fronteranan cu islanan ABC, tabata tin hopi critica pa e hecho cu gobierno di Corsou no a haci nada pa saca ciudadanonan di Corsou for di Venezuela, contrario na Aruba cu a dicta cu no ta sinta na mesa cu gobierno di Venezuela, sin cu prome Aruba su hendenan wordo permiti pa sali for di Venezuela.

Prome Minister di Corsou, Sr. Eugene Ruggenaath a splica cu for di momento cu e noticia a yega na oido di gobierno y confirma, for di e ora ey institui un comision pa coordina tur e accionnan cu tin cu tuma for di gobierno. For di e momento ey Prome Minister di Corsou tabata den contacto estrecho cu Prome Minister di Aruba. E reclamo di Aruba, Corsou y di Hulanda, via canalnan oficial, den un reunion tene diadomingo. Aruba cu Corsou tin contacto estrecho cu otro.

E par di hendenan cu a yega na conocemento di premier Ruggenaath a wordo atendi, y a haci un follow up con a sigui cu nan. Algun a tuma contacto cu Embahada y algun, via nan mes, a busca manera pa yega Corsou riba nan mes, via Panama. Ta bezig ta monitor, cu aeropuerto y aerolineanan, pa tin dato pa actua ariba dje. Hulanda lo a interveni pa cual motibo vuelonan ta sali. Den medionan di comunicacion a sali cu gobierno di Corsou ta laga su hendenan desampara. Pero gobierno no ta hayando informacion concreto pa yuda e hendenan aki. Cada situacion ta diferente. Ta papia di personanan di paspoort Hulandes, ya cu no por bisa cuanto ta residentenan di Aruba of otro partinan di Reino. Ta algo cu a bay den concordancia cu otro. Pero asina mes ta parce cu gobierno di Corsou so no ta haciendo nada pa su ciudadanonan. Sr. Ruggenaath a enfatisa cu no ta papia di kico ta ‘kom over’ pero ta actua a base di datonan. Tabata tin contactonan entre Departamento di Aviacion entrenan, pa wak kico pa haci. Vuelonan cu a yega Corsou, tabata yega bashi, segun Sr. Ruggenaath, minister presidente di Corsou.