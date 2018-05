Gobierno di coalicion no a crea un fondo specifico pa destina e impuesto nobo

Segun Sra Arends-Reyes hopi ta esunnan cu ainda no por kere di tur locual ta pasando na Aruba, 6 luna di gobernacion nobo y e pueblo tin mas pregunta cu contesta ariba e decisionnan cu e gobierno ta tumando. Tanto a ser priminti durante eleccion y awor cu ta goberna nada di e promesanan a ser cumpli. Durante e periodo di formacion ainda partido MEP tawata convenci cu no mester tuma medida pa pueblo siendo cu tur cifranan tawata conoci. 125 miyon extra a wordo poni riba presupuesto 2018 y e impuesto nobo cu mester cubri e gastonan di MEP-POR-RED y locual resta despues cu paga proyectonan PPP cu varios a cuminsa paga caba den presupuesto y tambe AZV cu a indica cu tin su gastonan bou di control. Locual ta un di e comentarionan tambe cu ta tendiendo hopi den pueblo ta cu e impuesto nobo no tin un destinacion specifico pues e Belasting pa crea ‘additionele voorzieningen’ manera nan mes a yame ta placa extra cu gobierno por uza y no specificamente pa paga proyectonan so. Un aumento di 2.5% ta representa un 150 miyon florin pa aña pa gobierno. Pa esun di PPP ta genera 90 miyon pa aña siendo cu te aki algun aña lo mester paga 80 miyon, pues kico ta pasa cu e diferencia di cen? Hopi ta e preguntanan cu awor comerciantenan ta puntra nan mes y tin cu bay busca den e ley con e ta hinca den otro pa nan adapta nan manera di opera nan negoshi. Si nan no por sigui mantene prijs competitivo manera di otro islanan cu tin por ehempel ‘duty free’ nan simplemente lo bay cu nan tienda for di Aruba consecuentemente hopi persona lo perde trabou. Costo di personal ta un di e prome costonan cu lo purba rebaha. E ley aki a pasa pero su efectonan lo ser sinti despues, e la pasa sin un ronda di consulta cu gremionan pues ta despues nos lo tende di nan ora cu e comerciantenan, trahadonan y consumidor sinti e medida drastico aki cu no tawata necesario pa implementa esaki den e forma acumulativo cu a scoge y tampoco si no a gasta un suma di 125 miyon extra den presupuesto 2018.

