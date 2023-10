Kralendijk: Durante reunion di Conseho Insular miembro di MPB Cyril Vrolijk ta declara su mes independiente, despues di un reunion cu hopi tension durante dia.

Aparte di esey e ta vota na fabor di un mocion presenta dor di Clark Abraham pa core cu e actual tres diputado. Cu e movecion aki Gobierno di Boneiro a cay.

Coalicion di MPB y UPB no tin mayoria mas.

Probablemente Cyril Vrolijk cu su asiento lo forma cu DP cu tin tres asiento y M21 di Daisy Coffie cu tin 1 asiento. Esaki lo ya e mayoria nobo pa forma un coalicion.

Durante e anochi sr Vrolijk a habri mencionando dia cu el a wordo aserca pa drenta politica, a ofrece pa ta parti di algo nobo unda e tabata apunto pa subi avion a bay Hulanda bek cerca su yiunan, pero Vrolijk kier a duna su granito na e pueblo Boneriano pa bay dilanti. Vrolijk a menciona cu el a drenra cu hopi energia pero e ta lamenta con e ultimo 5 aña cu el a drenta politica p’e a promote para pa e P di Pueblo y no e P di Placa, Poder, Prestigio y a mira cu net esei a bay dilanti y no e P di Pueblo. Vrolijk ta para pa yiu di tera Boneriano bolbe bek.

A menciona con Bonerianonan ta wordo kita for di puesto y of ta halanan y of ponenan dem hoeki.

Vrolijk di MPB a trece varios punto dilanti y un di nan ta un grifier ora cu tabatin chens pa tin un grifier politicamente a eligi un otro hende cu no ta esun mas miho, y a duna e otro y ata e sali na careda y awor nos tin un grifier cu por cu experencia y prome grifier cu ta haciendo su trabou y a bo haya hendenan ta bati e persona cu critica.

Ta lamenta un carta cu a lek pa loke ta un reunion grandi cu mester a tuna luga cu Van Huffelen na Hulanda.

Na final sr Cyril Vrolijk di MPB a bisa Jolinda petje af pa e trabou cu e a haci. Ami ta para p Boneiro y pe pueblo y asina e ta vota Voor pe mocion di cual a bira 5 voto na fabor y 4 contra. Y na final a bisa e ta entrega su puesto y lo sigui como independiente y a entrega e carta oficial na presidente.

FUENTE:LIVE99FM Boneiro.