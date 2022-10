Integridad den departamentonan gubernamental ta sumamente importante pa bienestar di nos pais y comunidad. Pa por logra esaki na un manera efectivo ta rekeri diferente instrumento. Dos di esaki ta e introduccion di e rol di Vertrouwenspersoon Integriteit (VPI) i esun di Interne Onderzoeker (IO) na Pais Aruba.

Bou di guia y coordinacion di Bureau Integriteit Aruba (BIA), ta bay introduci e rolnan aki y pa es motibo ta busca empleado publico cu ta interesa pa sigui un opleiding y fungi como VPI of IO.

Un VPI lo fungi como un punto di contacto pa empleado publico cu tin sospecho di un violacion di integridad na su trabao.

Un IO ta conseha of guia ora di haci un invistigacion di echonan relaciona cu un sospecho di violacion di integridad i den algun caso por ehecuta e invistigacion su mes.

Ambos rol ta contribui na un aparato gubernamental integro i un ambiente di trabou sigur.

Pa mas informacion por wak e flyer. Empleado publico cu ta interesa por manda nan motivacion i cv pa BIA via e-mailadres: [email protected] te cu 6 di october 2022.