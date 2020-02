Gobierno di Aruba: Relaciona cu suspension di vuelonan pa rio hacha di Aruba Airlines

Aruba Airlines a emiti un comunicado indicando cu lo suspende buelonan pa Aruba for di Riohacha y for di Aruba pa Riohacha. Gobierno di Aruba a wordo pidi pa un reaccion.

Segun Gobierno vuelonan di e compania aereo concerni no tabata un ruta coriente, sino basa riba permiso temporario di charter cu ta mara na condicionnan y lo termina den luna di februari. Gobierno no a mira necesidad pa prolonga e permiso di charter. E motibonan ta conoci na e compania.

