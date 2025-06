Diasabra 14 di juni, Minister di Salubridad Publico drs. Mervin Wyatt-Ras, a asisti na un simposio organisa pa Fundacion Alzheimer Aruba cu a tuma luga na MFA Santa Cruz, relaciona cu Dia Internacional di Conscientisacion di Abuso di Adulto Mayor. E tema global pa e aña aki, “No excuse for Elder Abuse”, a sirbi como punto di salida pa reflexiona y tuma accion den e lucha contra abuso den diferente forma.

Gobierno di Aruba ta reconoce cu abuso di adulto mayor no ta solamente un asunto familiar, pero un reto pa salubridad publico y violacion di derechonan humano. Abuso fisico, emocional, sexual, financiero, negligencia of abandono, tur ta manifestacionnan di un problema cu, aunke hopi biaha ta keda scondi, ta laga cicatriz profundo riba victimanan y comunidad.

Segun Minister Wyatt-Ras, prevencion ta fundamental y esaki ta rekeri conscientisacion, educacion y un comunidad cu laso fuerte, caminda adultonan mayor por haya apoyo y proteccion. Fortalece e sistema di cuido, acceso na servicio, y un ambiente sigur y confiabel ta prioridad pa Gabinete AVP-Futuro.

Mirando cu Aruba ta enfrentando un vergrijzing di su populacion, di cual mas cu un cuart di e habitantenan ta riba 60 aña, e necesidad pa tuma accion awo ta urgente. Minister Wyatt-Ras a enfatisa cu e cuido y proteccion di adultonan mayor ta hancra den e plan di gobernacion.

E enfoke di Gobierno ta riba:

Fortalece e cuido na cas y institucional;

Mehora e acceso na servicio sigur y accesibel;

Promove un sociedad inclusivo, den cual respet y proteccion di adultonan mayor ta e norma.

Minister Wyatt-Ras a subraya cu prevencion no ta solamente un tarea di Gobierno, sino un responsabilidad comparti cu tur sector: profesionalnan di salud, cuidado-, famia-, bisiña-, y organisacionnan civico.

E simposio a brinda un plataforma valioso pa dialoga, intercambia conocemento y fortalece e cooperacion pa un Aruba na unda tur adulto mayor por biba sin miedo, y cu e dignidad cu nan merece.

Minister Wyatt-Ras ta felicita Fundacion Alzheimer Aruba pa nan dedicacion y ta gradici tur participante pa nan compromiso den e lucha contra abuso di adulto mayor.