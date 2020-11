Gobierno di Aruba oficialmente ta reconoce e Ministerio di Boluntario di Freewinds pa nan trabou contra COVID-19

Desde cu e pandemia a dal nos na comienso di e aña aki Ministerio di Boluntario di Freewinds proteha Aruba contra corona virus na tur nivel di nos sociedad

Nan esfuerzo no a pasa sin mas, al contrario nan a wordo completamente reconoci pa oficialnan di gobierno di Aruba.

Desde cu e pandemia di COVID-19 a cuminsa E Ministerio di Boluntario di Freewinds a traha pa sigura cu e comunidad tin loke nan mester pa proteha nan mes . E equipo di boluntario tur día ta desinfecta scol,misa, warda di polis,supermercado,cas di anciano,oficina di cuido di mucha y hasta bar .Nan meta ta pa percura pa e seguridad di nos comunidad y yuda Aruba reestablece normalidad mas lihe cu ta posibel.

Awe mainta, den un ceremonia na edificio di gobierno, e Minister di Turismo, Salud y deporte, Sr. Dangui Oduber, y Minister di Justicia, Siguridad y Integracionn, Sr. Andin Bikker, oficialmente a gradici e Ministerio di Bpoluntario di Freewinds pa nan accionan.

Srta. Susan Lora,E Deputy Port Captain di Freewinds, representando e equipo di Ministerio Boluntario di Freewinds, a ricibi un bunita plakaat di gobierno di Arubanynun carta di Minister Oduber.

Tambe presente y reconoci pa nan trabou contra COVID-19, tawata e Coordinador y personal di Departamento di Bombero, cu a traha cu e boluntarionan di Freewinds.

Minister Oduber tawata masa elocuente reconociendo e impacto cu esfuersonan di Ministerio di Boluntario di Freewinds tin riba nos isla. Ela expresa esaki di e siguiente manera:” Como Minister di Turismo, Salud Publico y Deporte, y di parti di pueblo di Aruba, mi kier a yama danki pa e trabou increibel cu e Scientology Volunteer Ministers di Freewinds tah asiendo p ayuda den e batalla contra COVID-19. Den un temporada cu Aruba tawata tin mester di ayudo boso boluntarionan a move riba nos isla distribuyendo 96.000 pamfleta di Stay Wellden lugarnan clave. Esaki a hasie fácil pa tur hende por a haya información importante con pa proteha nan mes y otronan y preveni di plama e malesa.”

“ No solamente esaki pero Ministerio di Boluntario a traha hunto cu nos Departamento di Bombero di Aruba pa desinfecta lugarnan clave manera warda di polis, scol, misa,oficinanan di gobierno y mas.

“ E esfiersonan aki cu a yuda baha e cantidad activo di COVID-19 na zero y a mantene esaki eynan, a yuda Aruba habri nos frontera pa turismo atrobe. Y ora otro brote di Corona Virus a dal nos atrobe e Ministerio di Boluntario a responde inmediatamente y a resumi nan actividad di desinfección p ayuda nos comunidad”

“ E actividadnan aki nos ta aprecia. Pa mas di 30 Freewinds ta un amigo di Aruba y un parti integral di nos comunidad. Di verdad nos ta aprecia tur loke boso ta hasi pa nnos país. Palabranan di sr. Dangui Oduber, Minister di Salud Publico, Turismo y Deporte.

Srta. Lora a gradici e Ministernan y gobierno di Aruba bisando:”Di part di e Capitán, oficialnan y tripulacion di Freewinds mi ta gradici boso pa e reconocimiento.Ta un honor pa traha hunto cu e Departamento di Bombero y e Departamento di Salud Publico den e batalla contra COVID-19. Y e ta un bataya cu nos ta ganando. Nos intención ta pa sigui cu e consorcio aki., yudando pa hasi Aruba sigur pa tur hende, pasobra un ons di prevención t abal un kilo di curación. Y maske nos ta manteniendo distancia social, nos tah unto den esaki” “Como un boluntario di Freewinds nos s acu hopi por wordo hasi y boso por conta cu nos ayudo, no solamente awor, pero tur ora cu mester di asistencia.”

Freewinds ta un refugio religioso cu pa Scientologist ta nifica e cumbre di nan trajecto pa libertad spiritual completo. Lidernan civico y religioso di henter área Caribense y Latino Americano ta reconoce cu Freewinds un lugar di renovaciónpersonal profundo,pero e ta tambe como un fuente di solución p acu nan necesidadnan pa medio di programa humanitario di nos misa y iniciativo cu otro religión.

E programa di Ministerio di Boluntario di e misa di Scientology ta un servicio social civico cu a a wordo crea mei mei di añanan 70pa e fundador di Scientology L.Ron Hubbard.

E ta un di e forsanan di alivio mundial mas grandi.

E mandato di un Boluntario di e Ministerio ta:” Un persona c uta yuda su prohimo riba base voluntario dor di restaura propósito, verdady balornan spiritual den vida di hende.”

Nan credo ta:” Un Boluntario no ta será su wowo pa dolor ,maldad y inhusticia existente.E ta entrena pa maneha situacionan asina y yuda otro pa supera esakiy haya forsa personal tambe.”

Pa haya sa mas di Freewinds mira INside Scientology: The Freewinds na The Scientology Network (www.scientology.tv/series/inside-scientology/freewindshtml)

