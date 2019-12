Gobierno di Aruba lo no legaliza Cannabis Recreacional

Minister Dangui Oduber a firma pa legalisa e uzo di cannabis medicinal. Ya pa algun tempo Gobierno ta trahando riba legalisacion di cannabis medicinal. Esaki pasobra hopi ciudadano ta usa e azeta of crema di cannabis pa motibo medicinal y ta mira efectonan positivo. Esaki na Aruba ainda ta ilegal. Pero Gabinete Wever-Croes kier crea un base legal pa asina por importa e azeta y crema di cannabis. Di e forma aki e ta bira mas accesible pa tur hende. Ora bo mira e efecto positivo cu por ehempel azeta di cannabis tin riba pashentnan di cancer, bo kier legalisa esaki mas lihe cu ta posibel. E azeta y crema di cannabis no tin e efecto cu marihuana tin riba hende. Pues esaki lo bira e legalisacion di cannabis medicinal. Gobierno di Aruba ta enfatisa un biaha mas, cu lo no legalisa uzo recreacional di cannabis. Hopi famia ta sufri cu efecto di adiccion di nan yiunan y Gobierno lo yuda crea mas sosten y facilidad pa e adictonan. Pero Gobierno lo no contribui na mira mas hoben bay perdi door di droga. Lo actua cu man duro contra violacion di leynan di droga. Pesey e legalisacion medicinal di cannabis lo bay cu condicion hopi estricto di control. Gobierno a tuma nota cu algun sindicato y mas persona den comunidad ta reaccionando publicamente contra e intencion di Gobierno pero esaki ta basa riba malinterpretacion. Gobierno ta trahando riba legalisacion di cannabis medicinal y NO recreacional.

