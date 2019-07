Gobierno di Aruba: Importacion di oro di Venezuela ta prohibi

E situacion na Venezuela ta sigui percura pa retonan sin precedencia y ta demanda hopi atencion di Gobierno di Aruba. En bista di desaroyonan den region, Gobierno di Aruba a dicidi pa prohibi tur tipo di importacion, exportacion y transito di oro di procedencia directo of indirecto di Venezuela. Esaki a keda publica den e Afkondigingsblad AB 2019 no. 43.

E tema di importacion, exportacion y transito di oro di Venezuela ta topico di discusion mundial y a causa daño na imagen di Aruba. Na Aruba durante gobierno anterior, esaki tabata pasa frecuentemente. Gabinete Wever-Croes ta scoge pa drecha e imagen di Aruba internacionalmente. Recientemente Corsou tambe a yega na un decreto similar (P.B. 2019, no. 25).

Cu esaki Gabinete Wever-Croes ta pone un punto final tras di e discusion cu si e importacion of exportacion di oro ta un negoshi legitimo of no. E no ta legitimo y ta keda prohibi.

