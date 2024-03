Diaranson 13 di Maart 2024, Asociacion di Consuladonan di Aruba hunto cu Ministerio di Integracion ta yega na un protocol di cooperacion, pa por brinda un plataforma di apoyo y guia sincero y honesto na tur esnan cu kier haci un bida na Aruba. Cu e protocol aki, e Consuladonan na Aruba lo duna asistencia na esnan cu kier regula nan estancia na Aruba, of na esnan cu kier pidi un extension di nan permiso, of saca un prome permiso. Pues basicamente e Consuladonan lo asisti tur hende di nan respectivo pais cu nan peticionnan di permisologia. E protocol aki lo sigura cu e proceso aki lo sosode via un canal legitimo.



Minister Glenbert Croes a expresa di ta sumamente agradecido na tur e consuladonan na Aruba pa e cooperacion aki, mirando cu den pasado, hopi hende a wordo abusa cobrando sumanan cuantioso pa por saca permiso sin cu nunca a haya esaki. A traves di e Consuladonan, esaki lo ta e plataforma di apoyo humano y honesto pa brinda asistencia na nan respectivo comunidad. Y pa e comunidad cu no tin un representacion Consular na Aruba, nan por yega cua Consulado cu ta y nan lo ricibi e asistencia aki.E mandatario a indica di a hiba un combersacion cu un di e consulnan cu tin un trayectoria largo riba Aruba y el a expresa na su persona cu den tur su 40 aña na Aruba, nunca a yega di bin na un protocol asina. P’esey e dia aki, 13 di Maart 2024, ta un dia historico cu legitimidad, y esaki ta trece cu ne un sentimento di satisfaccion pa sa cu e Gobierno aki, por a yega na dicho protocol di cooperacion cu un plataforma di apoyo pa tur esnan cu di un manera honesto kier residencia na Aruba.E protocol di cooperacion aki a wordo seya riba e fecha di 13 di Maart 2024, cu firma di Minister di Integracion Glenbert Croes y firma di e Asociacion di Consuladonan.

Cu e protocol aki, Gobierno ta crea un fundeshi pa un Aruba miho pa un y tur, na unda no tin distincion, y na unda e hermandad, solidaridad, y union cu mester existi entre nos tur, ta keda refleha a traves di un protocol di cooperacion. Minister Croes ta gradici tur esnan cu a yuda pa por yega na e protocol aki y pa nan confiansa den e protocol di cooperacion importante aki.